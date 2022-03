Tica bajó 65 kilos y ahora sus huellas dactilares no coinciden con las de antes (video)

Ana Lucía Fallas fue el miércoles 9 de marzo al Tribunal Supremo de Elecciones de Alajuela para pedir una cédula nueva.

El trámite, que es muy sencillo, se complicó y ahora ella debe demostrar que es quien dice ser.

Analú Romo, como le dicen sus conocidos de cariño, tiene 28 años y en los últimos 19 meses bajó 65 kilos a base de esfuerzo, disciplina, ejercicio y buena alimentación.

Analú está orgullosa de que su proceso de pérdida de peso se dio con ejercicio y buena alimentación. Foto: Cortesía de Analú Romo. (Cortesía)

El enorme cambio físico le ha traído algunos problemas; por ejemplo, cuando va al banco, sale del país o la para un tráfico porque en las fotos de sus documentos sale muy distinta a como se ve hoy.

“Ya había cambiado unos documentos, me faltaba la cédula y fui. Me atendió una muchacha y me dijo: ‘ha cambiado algo’, pero nada más; después de eso me dijo que la cédula iba a estar lista el lunes. (El jueves) en la mañana me llamó un muchacho que trabaja en el Tribunal y me dijo que la funcionaria que tramitó mi cédula puso una nota con una alerta diciendo que mi nueva foto no coincidía con los rasgos de las fotos anteriores” contó Analú.

Pero el asunto no acabó en la apariencia.

“Lo mas curioso de todo es que me dijeron que tampoco mis huellas dactilares coincidían y que por eso habían abierto una investigación por suplantación de identidad y que para que me dieran mi cédula nueva tenía que llevar a algún familiar directo para que hiciera una declaración jurada que certificara que soy la persona que digo ser”, agregó.

Analú ya habló con su abuelita para que ella la acompañe.

¿Tiene algo que ver la pérdida de peso con los cambios en las huellas? Podría ser que sí o podría deberse a otros factores.

Ya nadie le cree a Analú que es ella es la misma persona que sale en la foto de su cédula. Foto: Cortesía de Analú Romo. (Cortesía)

El problema son las huellas

La Teja consultó al Tribunal Supremo de Elecciones si este tipo de situaciones son comunes y Luis Guillermo Chinchilla, oficial mayor de la institución, nos explicó cómo ha andado el tema.

“Hemos tenido casos en los que las personas han tenido una pérdida de peso considerable y eso hace que en la nueva foto no se parezcan a las anteriores.

“En este caso particular el problema no es por los cambios en el rostro, sino porque sus huellas dactilares no coinciden. Al detectarse eso levantamos un protocolo para poder asegurarnos de que ella es realmente esa persona, en este caso la verificación se refuerza con la declaración de un familiar directo”, explicó el funcionario.

Es muy probable que el lunes, cuando Analú llegue con su abuelita a la sede del TSE, le tomen una vez más las huellas dactilares para guardarlas en el sistema. Después de eso, si todo sale bien, en algunas horas --o máximo un día-- tendrá su documento.

Las huellas de la joven no coincidieron con las que estaban en el sistema. Foto: Imagen con fines ilustrativos. (Cortesía)

Al consultarle a don Luis Guillermo a qué podría deberse que las huellas de Analú hayan cambiado tanto que las máquinas no las reconozcan dijo que no tenía certeza, pero si algunas hipótesis.

“Técnicamente no sé por qué pueden haber cambiado sus huellas, pero sí puedo comentar que por nuestra experiencia hemos visto que personas que trabajan por ejemplo en construcción, agricultores y personas que trabajan en contacto con cierto tipo de sustancias tienen un desgaste de las huellas”, dijo.

En el caso de Ana Lucía ella es maquilladora profesional y todos los días tiene contacto con líquidos y productos como los desmaquillantes, por lo que surge la duda de si alguna de esas sustancias podría haber afectado sus huellas.

Por su parte Analú piensa que quizá el cambio en las huellas se deba también a la pérdida de peso, ya que ha visto que sus manos también cambiaron mucho.

Analú tiene una cuenta en TikTok en la que motiva a otras personas a bajar de peso de forma saludable. Foto: Cortesía de Analú Romo. (Cortesía de Analú Romo)

Video se viralizó

Ana Lucía tiene una cuenta de TikTok (@analuromo) en la que les cuenta a sus 347.000 seguidores cómo ha sido todo lo relacionado con la pérdida de peso y hasta anima a las personas que, como ella, han luchado con el sobrepeso.

Este jueves subió a su perfil un video contando lo que le pasó al ir a tratar de renovar su cédula y la curiosa situación hizo que el video se viralizara, en solo 14 horas ya tenía 70 mil reproducciones.

“Esto ha sido lo más curioso que me ha pasado por mi pérdida de peso, que no me crean que soy yo. Soy consciente de que es algo muy delicado porque es la cédula de identidad, yo espero que ya el lunes se resuelva la situación”, dijo la maquillista profesional.

Pese a todos los malos ratos que ha tenido que pasar Analú por lo diferente que se ve ahora, ella no se cambia por nadie porque cada kilo que bajó significa un triunfo.

Su testimonio inspira a muchos de sus seguidores a ponerle bonito al ejercicio y a la alimentación saludable.