Mamá sacó a su familia de Nicaragua y la trajo a Costa Rica para protegerla

Eveling Morales Cuningham es una verdadera luchadora y ha hecho hasta lo imposible por proteger a su familia.

Morales, quien nació en Managua Nicaragua, sentía que la vida de su familia corría peligro en su país, por lo que en mayo del 2018 vendió todo lo que tenía para venirse con sus tres hijos a Costa Rica.

En aquel momento Nicaragua empezó a vivir una fuerte crisis política y social debido a que el pueblo se opuso a varias reformas ordenadas por el presidente Daniel Ortega, así que las manifestaciones en las calles contra el mandatario se volvieron demasiado violentas.

Eveling está feliz de ver crecer su negocito de comidas. Foto: Cortesía (Cortesía de Eveling Morales)

Al llegar a Costa Rica alquiló un cuartico mientras se acomodaba y a los quince días encontró una casita en San Rafael de Alajuela, donde se fue a vivir con sus hijos.

Ella estudió gastronomía internacional y nacional y también repostería en su país, así que decidió empezar un negocio de comidas para salir con los gastos de la familia.

“En Nicaragua los asados de carne son muy gustados así que empecé a sacar la parrilla afuera de la casa los fines de semana para vender carne asada y la gente llegaba a comprarme.

“Cuando me di cuenta llegaba gente de San Rafael de Alajuela, de La Guácima y hasta de Heredia, así que me propuse abrir un local y hace un año pude hacerlo, está en el centro comercial El Pueblo (en Goicoechea)”, contó la pulseadora.

Su especialidad son los asados nicaragüenses. Foto: Cortesía (Cortesía de Eveling Morales)

Eveling cuenta que lo fuerte de su negocio son los asados de carne de res, cerdo y pollo.

De lunes a viernes eso es lo que ofrece a los clientes y los fines de semana incluye sopas tradicionales de Nicaragua como la de res, de gallina con albóndigas y de mondongo.

También hace catering service, ya que muchas personas que han probado su cuchara le encargan asados para celebrar fechas especiales, fiestas, actividades o parrilladas.

“Tengo clientes nicaragüenses y costarricense, siempre trato de que mis comidas sean ricas y que la carne sea de muy buena calidad, porque los clientes valoran mucho eso”.

Encontró la paz

La nicaragüense dice que al llegar a Costa Rica encontró la paz que buscaba para ella y sus hijos y que hasta le gustaría traerse a su mamá para acá, pero la señora prefiere quedarse en Nicaragua porque ya tiene su vida hecha allá.

“En mi país todo está mal, no hay libertad de nada, ni siquiera de expresión o de prensa, duele mucho saber que mi gente vive así, se necesita un cambio grande para que vuelva la tranquilad”.

Muchas personas le encargan comida para fiesta y otras actividades. Foto: Cortesía. (Cortesía de Eveling Morales)

“Por dicha aquí me siento bien, en paz y muy feliz con mi soda, no le voy a decir que no hay días malos porque si hay muchos en los que casi no vendo, pero así son los negocios y hay que tener paciencia seguir luchando, poco a poco va uno saliendo adelante, me ha costado mucho y me sigue costando estar donde estoy porque todo principio es duro”, manifestó.

La valiente ya tiene planes para el futuro, ya que quiere comprarse un terreno, ya sea aquí o en Nicaragua y también poner un restaurante en el centro de San José.

“Quiero estudiar gastronomía costarricense y así cuando tenga mi restaurante tener un menú variado a la carta, opciones más gourmet, más finas, esos proyectos me ilusionan mucho y me hacen esforzarse todos los días”.

La nicaragüense también trabaja duro para darle una buena vida y un ejemplo de trabajo a sus hijos: una adolescente de 14 años y dos varones de 12 y 9 años.

Pinoleras

Eveling contó que mantiene contacto con un grupo de mujeres exiliadas que todos los meses organizan una feria pinolera para vender sus productos.

La actividad se lleva a cabo en el centro comercial El Pueblo.

“Todo lo hacemos por medio de nosotras mismas y tenemos algunas alianzas. Algunas de las mujeres venden alimentos como yo y otras hacen artesanías.

La nicaragüense sueña con poner un restaurante en san José. Foto: Cortesía. (Cortesía de Eveling Morales)

“A las últimas ferias han hasta venido mujeres de Puntarenas que venden pescado y mariscos”.

La vendedora dice que esas ferias se han vuelto tan populares que además de ticos y nicaragüenses, llegan personas de otros países que han ido antes y quieren repetir la experiencia.

Si usted quiere saber qué tipo de comidas vende Eveling o cuando será la próxima feria pinolera, puede revisar el Facebook de Eve’s Gourmet.