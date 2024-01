Candidato a alcalde 20 años: “Hay personas que me ayudarán a entender cómo funciona la municipalidad”

Luis Diego Quesada es candidato a alcalde por San Pablo. Tiene 20 años y representa al Frente Amplio. Cortesía.

Luis Diego Quesada Rincón es un joven de 20 años que se mandó para candidato a alcalde de la municipalidad de San Pablo de Heredia y, si gana, sería su primer trabajo.

Este joven participa en estas votaciones con el Frente Amplio. En la papeleta lo acompañan María Elena Sandí y Pablo Chaverri como vicealcaldes y asegura que no le preocupa su edad porque se cree con la capacidad de sacar adelante al cantón, aunque reconoce que necesitará la ayuda de muchas personas para entender todo lo que se hace en una municipalidad.

Luis Diego vive en San Pablo desde que tiene 6 años. Estudia relaciones internacionales en la UNA y derecho en la UCR. Es amante de la música, de las caminatas, del arte y la naturaleza y le contó a La Teja qué lo motivó a participar en la política y por qué los 24 mil electores de este cantón florense deben darle su voto el domingo 4 de febrero.

En este momento, Luis Diego no tiene un empleo formal, trabaja en una pasantía con la UNA y la Asociación de Desarrollo de Santo Domingo de Heredia, en donde trabaja en la formulación de un proyecto para cuidar el agua en ese cantón.

- ¿Qué le puede decir a las personas que relacionan la juventud con falta de experiencia?

Mi persona no es la única que estará en la Municipalidad, en caso de ganar. Seré un alcalde joven, pero tengo un equipo que me apoya, se ha demostrado que hay que tener voluntad y el compromiso moral y no tener cierta edad para demostrar que estoy capacitado para ser alcalde.

Mi candidatura ha generado de todo: hay personas que alaban que la juventud se esté moviendo, pero otros ven mal mi postulación, por la supuesta falta de experiencia.

- ¿Tiene conocimientos sobre el manejo de una municipalidad?

Sí, tengo una formación en la UCR sobre concejos municipales y también he recibido capacitaciones del partido y sé que si ganamos, el TSE nos dará una capacitación y también me apoyaría de los vicealcaldes, los regidores y los colaboradores de la municipalidad.

Sé que al igual que mi persona, quizás habrá personas con más edad que nunca han estado en una municipalidad y sé que hay personas que me ayudarán a entender cómo funciona la municipalidad.

- Si tuviera una empresa, ¿se la daría a una persona de su edad?

Yo le daría la empresa a alguien que esté capacitado, que quiera hacerla mejorar y las capacidades de las personas no están limitadas por su edad. Si tiene 20 años y es la más capacitada, por supuesto que se la daría.

- ¿Qué es lo que le gusta de la política?

Para mí la política le da a uno la posiblidad de hacer un cambio, negociar y buscar la forma en la que la gente llega a un punto en común, en que se mueven para hacer proyectos, hacer el cambio en la sociedad.

- ¿Desde hace cuánto tiempo está vinculado al Frente Amplio?

Mis papás siempre han predicado con los partidos políticos de izquierda y recuerdo cuando en la primera campaña presidencial de José María Villalta (hacia la presidencia de la República del 2014) me iba a repartir volantes con mi hermano Juan Pablo. En ese entonces tenía 10 años.

Cuando obtengo la mayoría de edad me convierto en dirigente activo y me encariñé con el partido.

- ¿Qué ideas comparte con el Frente Amplio?

Pese a mi corta edad, nunca he visto que los diputados del partido estén involucrados en actos de corrupción, sus miembros se han enfocado en actuar así, tienen ideologías de protección a las instituciones públicas y la importancia de estar en contra de la desigualdad social, me encanta.

Este es Luis Diego (izquierda) en la campaña presidencial de José María Villalta, en el 2014. Cortesía.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de ser candidato a alcalde?

Antes de ser candidato a alcalde, he visto en el partido un medio de articulación con las personas y siempre he querido estar en política para hacer un cambio en el país.

Fui candidato de concenso entre los dirigentes del cantón y yo acepté, siempre y cuando sea para aportar. Me eligieron el 6 de julio del año pasado. Jaime Delgado fue quien presentó mi nombre para la papeleta.

- ¿Cuáles son sus propuestas de campaña?

Queremos trabajar en seguridad ciudadana, es un trabajo integral porque se ha demostrado que muchas veces los delincuentes se hacen. Queremos reforzar esfuerzos con las autoridades y ser más eficientes para actuar en caso de un delito.

Sobre infraestructura, hace unos días dije que no había plan regulador, porque ni siquiera estaba publicado en la página web de la municipalidad y ya está, pero aparece desactualizado. Esto es importante para mejorar las condiciones del cantón, que sea más accesible.

Queremos crear espacios de esparcimiento para los pableños, trabajar en pro del ambiente y queremos que la gente se sienta parte del cantón, que los pableños adquieran un sentido de pertenencia, trabajando en actividades culturales.

- ¿En dónde se puede revisar el plan de gobierno?

Lo tenemos activo en redes sociales. Es un documento de 26 páginas y ahí detallamos lo que queremos hacer.

- Hace unos días participó en un debate y fue víctima de ataques. ¿Qué le reclamaron sus contendientes?

La mayoría me atacó por mi edad, me decían si había terminado el kínder y honestamente estaba preparado para recibir esta serie de comentarios, porque no es normal ver caras jóvenes dentro de la política.

Luis Diego admira al fundador del Frente Amplio, el exdiputado José Merino del Río. Archivo.

- En este debate no supo decir quién era el patrono de San Pablo, ¿qué pasó?

Llevaba hora y media, estaba grabando y sinceramente estaba cansado, sé que la pregunta era demasiado obvia, pero no lo supe responder.

Soy de respetar costumbres y respeto las religiones de las personas, pero no profeso ninguna religión.

