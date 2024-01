Candidato a alcalde que trabajó muchos años con Johnny Araya dice porqué con él será diferente

Mario Vargas, candidato a alcalde de San José por el Partido Liberación Nacional. Facebook.

Mario Vargas Serrano, candidato a alcalde de San José, tiene 35 años vinculado a la municipalidad josefina y durante muchos años ha estado pegadito al actual alcalde Johnny Araya.

Vargas, junto a Patricia Marín y David Garita, busca estar a la cabeza de la muni más importante del país, representando al Partido Liberación Nacional el domingo 4 de febrero y en su lucha por llegar a este puesto se defiende de quienes creen que será la continuidad de Araya, quien en los últimos años ha sido cuestionado por casos de corrupción.

56 años tiene Vargas.

Este abogado ha trabajado en varias áreas del ayuntamiento capitalino: en el departamento de Asuntos Legales, en la alcaldía como asistente y como alcalde del 2001 al 2003. Además, fue director del Area de Contratación Administrativa, gerente de Gestión y Planificación Urbana y en los dos últimos períodos fue segundo vicealcalde (2016-2020, 2020-2024).

El candidato conversó con La Teja para salir al paso de quienes lo cuestionan y además presentó sus propuestas de campaña.

Vargas es el actual vicealcalde de San José y Johnny Araya lo ha acompañado en algunos momentos de su campaña. Facebook.

Por criterio propio

- ¿Cuáles son los ejes principales de su campaña?

No solamente son los ejes principales de la campaña, sino que son los ejes de un plan de trabajo, que lo hemos tomado muy en serio.

Hemos definido como principal eje la seguridad ciudadana y en ese sentido estamos planteando crecer en cantidad de efectivos la policía municipal.

La policía municipal tiene cerca de 600 efectivos, queremos hacerla crecer para dedicarla a los distritos, a los barrios, llevarla a las comunidades, dejar lo que está en el centro, además aumentar la cantidad de cámaras.

También se han definido propuestas en cuanto a lo deportivo, queremos construir piscinas en San Francisco de Dos Ríos, Zapote y San Sebatián, que ya tienen instalaciones para la práctica de otros deportes, pero queremos que las personas tengan la oportunidad de practicar deportes acuáticos.

En cuanto a cultura queremos llevar el cine y teatro a las comunidades, con camiones, en la época de verano llevar cine y teatro a las comunidades y construir un teatro municipal para que todas las personas tengan acceso a la cultura, en instalaciones de alta calidad.

Patricia Marín, Mario Vargas y David Garita encabezan la papeleta del PLN por el cantón central de San José. Facebook.

- ¿Qué debe mejorar en el cantón central?

Hay que trabajar en la atención de los habitantes de calle, porque esta es una problemática que se ha potenciado por la pandemia y por el fenómeno migratorio, tenemos que verlo no sólo como un tema estético, como lo ven muchas personas, sino como un problema integral.

Además, mejorar la limpieza en la ciudad, porque parte de este problema se da por los habitantes de calle y por gente que no dispone bien de la basura.

- ¿Cómo trabajar con los edificios que se cerraron en la pandemia y se pueden usar para el consumo de drogas?

Tenemos una propuesta llamada “Edificios en obsolecenia”, para ver si se pueden rehabilitar estos lugares, que son propiedad privada.

La pandemia provocó el cierre de muchos edificios, el mundo cambió, muchos edificios eran oficinas y ahora la gente trabaja en la casa, queremos reconvertir algunos edificios, acompañar a sus dueños para que acudan a financiamiento.

- ¿Qué ha aportado en su gestión como vicealcalde?

No solamente como vicealcalde, sino también como alcalde en donde ha sido amplio el aporte, no solo mío, si no de personas de diversos partidos políticos.

El candidato es conciente de que hay cosas por mejorar en el cantón josefino. Alonso Tenorio. (Alonso_Tenorio)

San José cuenta con las mejores instalaciones deportivas del país y un ejemplo es el BN Arena de Hatillo y desde los Juegos Centroamericanos del 2013 quedó una cantidad de instalaciones deportivas que han sido de gran utilidad.

Además, la municiplidad alquilaba un edificio que no era muy decente, hoy tiene un edificio propio, construido en estos periodos y también colaboramos con el mejoramiento de algunos parques josefinos como el Morazán, España, La Merced, que son muy distintos a lo que veía la gente en los noventa.

- ¿Qué opina cuando la gente dice que con usted seguirá el abandono en el cantón?

Creo que mi capacidad no se cuestiona, creo que están haciendo alusión a un prejuicio y eso lo podemos responder dentro de cuatro años si llego a la alcaldía. Sé que San José tiene muchos problemas, pero le pido a la gente que tenga la esperanza de que estamos buscando soluciones.

Uno de los programas que desea mantener este liberacionista es el de los Domingos Familiares sin humo. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

- Por muchos años ha acompañado a Johnny Araya y ha visto cómo es cuestionado por casos de corrupción. ¿Qué opina de este tema?

Prefiero referirme a proyectos y propuestas, los casos en los que Johnny está involucrado, él con su equipo legal se defenderá en las instancias judiciales y como abogado prefiero no pronunciarme en casos que están en proceso.

Respeto a las autoridades, respeto el derecho, el principio de presunción de inocencia que pesa sobre don Johnny.

- Su candidata a vicealcaldesa es Patricia Marín, quien es investigada por presunta malversación de fondos en tres colegios josefinos. ¿Cree que hizo bien al tenerla en su equipo?

Sobre los cuestionamientos de doña Patricia u otros compañeros, en Costa Rica existe un principio de presunción de inocencia, cualquiera puede presentar una denuncia en este país y se la aceptan y mañana sale y se dice que una persona está denunciada. No conozco mayor situación, esperaremos a ver lo que resuelven en los tribunales de justicia.

- ¿Cree que llegará a la alcaldía bajo la sombra de Johnny Araya?

Llegaré a la alcaldía con los votos de los josefinos, el 4 de febrero. Si usted me pregunta si llego a la alcaldía por Johnny no es cierto, lo hago por los votos de los josefinos.