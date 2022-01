Candidatos desconocen el precio del cilindro pese a que en 710 mil hogares cocinan con gas

Las personas que cocinan con gas están a la espera de de una rebaja de ¢612 por cilindro. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Los candidatos presidenciales no tienen idea de cuánto cuesta un cilindro de gas de 25 libras, pese a que en 710 mil hogares los usan para cocinar todos y en ese grupo están también las familias más humildes.

La Teja le hizo un cuestionario a varios aspirantes a la presidencia y de los entrevistados solo Óscar López se atrevió a batear cuánto costaba un cilindro de gas y la sacó del estadio.

Aprovechamos la visita que hicieron varios candidatosmal Burger King de San Pedro el martes 18 de enero y les caímos por sorpresa.

También les preguntamos cuánto cuesta una bolsa de arroz, una caja de leche y un kilo de salchichón. Algunos estuvieron muy acertados y otros no conocen a lo que se enfrenta el pueblo en el día a día.

Las preguntas que les hicimos fueron:

¿Cuánto cuesta una bolsa de arroz? Una de tres kilos ronda los ¢2.425 y una de 1,8 kilos ¢1.430.

¿Cuándo cuesta una caja de leche de un litro, de la corriente? Cuesta ¢620.

¿Cuánto cuesta un kilo de salchichón? En las carnicerías anda por los ¢3.000

¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? La súper está en ¢714, la regular en 697 y el diésel en ¢611.

¿A cuánto está el cartón de huevos? El de 30 huevos cuesta aproximadamente ¢3.000.

¿Cuánto cuesta un casado en una soda? El precio ronda los ¢3.100.

¿Cuánto cuesta un cilindro de gas? El cilindro de 25 libras ¢9.511.

¿Cuándo fue la última vez que viajó en bus?

¿Cuándo fue la última vez que sacó cita en un Ebais?

José María Figures dijo que no sabe cuánto cuesta el litro de gasolina. Foto: Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

Casado de mil pa’rriba

José María Figueres, candidato del partido Liberación Nacional, fue uno de los que se apuntó.

Dijo que la bolsa de arroz de poquito más de un kilo anda por los ¢1100; la caja de leche la calculó en ¢950, el kilo de salchichón ni se atrevió a calcularlo porque dijo que no comía ese tipo de carne y sobre el litro de gasolina tampoco dijo nada porque contó que usa un carro eléctrico, entonces no maneja los precios de los combustibles del país.

El precio del casado dijo que dependía del lugar dónde se compre, pero se puede conseguir desde los ¢1.000 hasta los ¢2.500.

Debe ser que Figueres va a la soda que iba Johhny Araya hace ocho años, que nos pasen la dirección para pasar todos los días.

Los políticos también dijeron cuánto creen que cuesta un casado. Foto: Melissa Fernández Silva. (Melissa Fernandez Silva)

El cartón de huevos dijo que no sabía cuánto costaba, tampoco el cilindro de gas; al preguntarle cuándo fue la última vez que se subió a un bus no precisó la fecha porque dijo que fue hace muchísimo tiempo. Al Ebáis fue hace poco a ponerse la vacuna contra el covid y fue bien tempranito, le fue bien porque casi no tuvo que hacer fila.

Ni idea de la gasolina

Lineth Saborío, aspirante a la presidencia por el partido Unidad Social Cristiana, dijo que una bolsa de arroz puede costar unos ¢1200 (no detalló el tamaño), la caja de leche unos ¢800, el kilo de salchichón lo calculó en “dos mil y algo”.

Ella tampoco supo en cuánto está el litro de gasofia y el cartón de huevos grande lo calculó también en “dos mil y algo”.

La candidata del PUSC dijo que no sabía cuanto costaba un cilindro de gas porque cocina con electricidad. Foto: John Durán. ( John Durán)

Con los casados sí la pegó porque dijo que dependiendo de la soda se podían conseguir desde los ¢2.500 hasta los ¢3.100; en cuanto a los cilindros de gas dijo que no tenía idea del precio porque no usa gas para cocinar.

Sobre los viajes en bus, doña Lineth dijo que hacía cuatro días había hecho una gira política en uno. La última vez que sacó una cita en un Ebáis fue hace unos cinco meses en Sarchí (Alajuela) y dice que no le costó mucho, no tuvo que madrugar ni nada.

La voló con el gas

Óscar López, candidato del partido Accesibilidad sin Exclusión, dijo que no sabía cuánto cuesta una bolsa de arroz, la caja de leche la calculó en ¢900 y el precio del salchichón no lo sabía.

Óscar López se dejó decir que el cilindro de 25 libras cuesta unos 30 mil colones. Foto: Archivo. (Captura de Pantalla)

El litro de gasolina dijo que anda en ¢700, el cartón de huevos dijo que lo conseguía en ¢3.000.

El casado dijo que costaba tres rojitos con fresco, y con el cilindro de gas la voló porque dijo que costaba ¢30.000, digamos que se refiere a comprar el cilindro por primera vez, pero se quedó cortó porque anda entre ¢45 mil y ¢50 mil y hasta más.

La última vez que viajó en bus fue hace mes y medio a ver a su hijo en Grecia y dice que hace poco sacó cita en un Ebáis para vacunarse y como es no vidente no tuvo que hacer fila sino que le dieron prioridad.

Piza anduvo cerca

Rodolfo Piza, representante del partido Nuestro Pueblo, también se apuntó a contestar y dijo que la bolsa de arroz de un kilo cuesta poco más de ¢1.000; la caja de leche la calculó en ¢700, sobre el kilo de salchichón prefirió no opinar porque dijo que no comía y en cuanto al litro de gasolina dijo que rondaba las siete tejitas.

Piza fue otro que le anduvo cerca a casi todos los precios que le preguntamos. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre el cartón de huevos dijo que él compraba un cartón de 12 que cuesta ¢1.200, puede ser porque el kilo con unos 15 huevos está a ¢1.700, eso sí aseguró que desconoce cuánto costaba el de 30 huevos.

Los casados dice que ha encontrado de entre ¢1.500 y ¢3.500, dependiendo de lo que tengan.

El precio del cilindro de gas dijo desconocerlo, del tema de viajar en bus dice que no lo ha hecho desde que empezó la pandemia, pero antes de eso sí lo usaba de vez en cuando y confesó que ya pasó mucho tiempo desde la última vez que tuvo que sacar cita en un Ebáis.

Arroz baratico

El doctor Rodolfo Hernández, del partido Republicano Social Cristiano, también respondió las preguntas y dijo que una bolsa de arroz de dos kilos cuesta cerca de ¢1.000, debe ser que compra la granza del arroz.

Rodolfo Hernández consigue el arroz baratico, que nos comparta dónde lo compra. (Rafael Pacheco Granados)

La caja de leche la calculó ¢1.050 porque dijo que él compra deslactosada. Tampoco supo decir cuánto costaba el salchichón porque dice que no come, le hace daño la grasa.

El litro de gasolina regular lo calculó en ¢700 y el cartón de huevos grande, de 30 unidades, en ¢2.500.

En cuanto a los casados dice que en promedio cuestan unos ¢2.500 pero ya se encuentran algunos en ¢3.000.

El gas no supo cuánto cuesta. Dice que casi nunca viaja en bus debido a un padecimiento que tiene y sobre las citas en el Ebáis dijo que la última vez que saco una fue hace dos meses en el de San Rafael de Montes de Oca por medio del Edus, sin problema alguno.

Más aterrizada

Natalia Díaz, candidata del partido Unidos Podemos, dijo que la bolsa de arroz de dos kilos cuesta unos ¢1.600; la caja de leche la calculó en ¢800; sobre el kilo de salchichón prefirió no decir nada porque dijo que no lo consume entonces no sabe en cuánto anda el precio. El litro de gasolina dijo que la súper, que es la que usa ella, cuesta como ¢760.

Natalia Díaz fue la que estuvo más atinada. (Rafael Pacheco Granados)

El cartón de huevos de 30 unidades dijo que costaba ¢3.000. El casado lo ha visto entre los ¢3.000 y los ¢3.800, dependiendo del lugar y de lo que lleve, sobre el gas no dijo nada porque desconoce el precio.

Aseguró que tenía unos tres años de no andar en bus, pero cuenta que toda la universidad la llevó viajando en el transporte público y el Ebáis no lo visita prácticamente nunca, es bastante saludable y cuando ha tenido que revisarse lo hace con médicos privados.

En la actividad también estuvo Rolando Araya, aspirante a la presidencia por el partido Costa Rica Justa, en un principio aceptó la encuesta pero al escuchar la primera pregunta peló los ojos y dijo: “Yo no voy a cometer el error que cometió mi hermano”, refiriéndose a la pelada de Johnny Araya la vez que en La Teja le hicimos un cuestionario parecido y dijo que un casado costaba un rojito.

Varios candidatos tampoco sabían cuando cuesta el litro de gasolina. Foto: Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

