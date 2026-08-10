Nacional

Canela: estos son los beneficios que puede aportar esta popular especia a la salud

Efectos modestos sobre la glucosa y la insulina: la evidencia sigue siendo contradictoria

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La canela es conocida principalmente por su aroma y sabor, pero esta popular especia también contiene sustancias que han llamado la atención de los científicos por sus posibles beneficios para la salud.

Según investigaciones disponibles en PubMed, entre sus componentes destacan los polifenoles y el cinamaldehído, sustancias asociadas con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Mucho más que sabor

El té de canela preparado antes de dormir aporta antioxidantes y minerales que favorecen la circulación y ayudan a prevenir calambres nocturnos.
El té de canela preparado antes de dormir aporta antioxidantes y minerales que favorecen la circulación y ayudan a prevenir calambres nocturnos. (Canva/Canva)

Uno de sus principales atributos está relacionado con su capacidad antioxidante, que ayuda al organismo a combatir el daño causado por los radicales libres.

También existen investigaciones sobre su posible aporte a la salud cardiovascular. Un metaanálisis de ensayos clínicos publicado en PubMed en 2024 encontró efectos favorables en algunos indicadores relacionados con los lípidos en la sangre, como colesterol y triglicéridos.

La glucosa también aparece entre los aspectos estudiados. Algunas investigaciones sugieren un efecto modesto sobre el azúcar en sangre y la sensibilidad a la insulina, aunque Mayo Clinic señala que los resultados científicos todavía son contradictorios.

LEA MÁS: ¿Cuál es la planta medicinal más poderosa del mundo? La ciencia tiene una favorita

Eso sí, sus propiedades no convierten a la canela en un medicamento ni significa que consumir más sea mejor. La variedad Cassia contiene cumarina, sustancia que en cantidades elevadas y durante períodos prolongados puede resultar perjudicial para el hígado.

La especia puede incorporarse fácilmente al café, avena, frutas o yogur, aportando sabor sin necesidad de añadir azúcar, pero puede ser mucho más que un ingrediente para darle buen sabor a las comidas.

La canela puede utilizarse para darle sabor al café, avena, frutas y otras preparaciones.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaludHogarCanelaRemedios caseros
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.