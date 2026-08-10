Canela: estos son los beneficios que puede aportar esta popular especia a la salud

La canela es conocida principalmente por su aroma y sabor, pero esta popular especia también contiene sustancias que han llamado la atención de los científicos por sus posibles beneficios para la salud.

Según investigaciones disponibles en PubMed, entre sus componentes destacan los polifenoles y el cinamaldehído, sustancias asociadas con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Mucho más que sabor

El té de canela preparado antes de dormir aporta antioxidantes y minerales que favorecen la circulación y ayudan a prevenir calambres nocturnos. (Canva/Canva)

Uno de sus principales atributos está relacionado con su capacidad antioxidante, que ayuda al organismo a combatir el daño causado por los radicales libres.

También existen investigaciones sobre su posible aporte a la salud cardiovascular. Un metaanálisis de ensayos clínicos publicado en PubMed en 2024 encontró efectos favorables en algunos indicadores relacionados con los lípidos en la sangre, como colesterol y triglicéridos.

La glucosa también aparece entre los aspectos estudiados. Algunas investigaciones sugieren un efecto modesto sobre el azúcar en sangre y la sensibilidad a la insulina, aunque Mayo Clinic señala que los resultados científicos todavía son contradictorios.

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Eso sí, sus propiedades no convierten a la canela en un medicamento ni significa que consumir más sea mejor. La variedad Cassia contiene cumarina, sustancia que en cantidades elevadas y durante períodos prolongados puede resultar perjudicial para el hígado.

La especia puede incorporarse fácilmente al café, avena, frutas o yogur, aportando sabor sin necesidad de añadir azúcar, pero puede ser mucho más que un ingrediente para darle buen sabor a las comidas.