“Me gusta la música y una vez en la parroquia del barrio me invitaron a colaborar en una feria en Tierra Blanca de Cartago. La persona que debía presentar a los participantes de un concurso no pudo ir y me invitaron a ayudarle y casualmente me vieron unos compañeros de trabajo y luego me invitaron para ser presentador”, contó este vecino de El Carmen, en Cartago.