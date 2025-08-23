Nacional

Cantante tico acerca la música cristiana urbana de Costa Rica a los Grammy Latinos 2025

Carlos Crawford, conocido musicalmente como Consejero, participa en un disco que ya fue prenominado para los Grammy Latinos

Por Eduardo Vega

Carlos Crawford Pérez, más conocido en el ámbito musical cristiano como “Consejero”, vive uno de los momentos más grandes de su carrera: ser parte de un disco prenominado a los Latin Grammy Awards 2025 en la categoría de Género Cristiano Urbano.

Cantante tico acerca la música cristiana urbana de Costa Rica a los Premios Grammy Latinos 2025. (Cortesía/Cortesía)

El álbum se llama The Under Dogs (Los desfavorecidos), una producción internacional que reúne a varios artistas y en la cual quedó incluida su canción “Diferente”, un tema que nació desde la fe y la experiencia personal.

A sus 42 años, este cantante costarricense asegura que no canta para una denominación, sino para Dios, convencido de que su misión es acercar a las personas al amor de Jesús a través de la música.

“Yo no profeso religiones, soy un hijo de Dios. Le canto a Jesús porque lo amo y porque Él ha estado conmigo en todas las situaciones difíciles con que han tratado de tumbarme, pero no lo lograron”, confiesa.

Hasta setiembre se sabrá si el tico estará oficialmente nominado como parte del disco, pero como él mismo dice, ya se siente ganador. (Cortesía/Cortesía)

Criado entre el góspel y el reggae, heredados de su padre (Reinaldo Crawford), originario de Guácimo de Limón, y la influencia de la música de plancha por parte de su madre (María Pérez), de San Ramón, Crawford siempre tuvo claro que la música sería su camino.

Oficialmente, se lanzó como artista en el 2003 y, desde entonces, ha sumado 22 años de trayectoria en la música urbana cristiana.

La oportunidad de llegar al proyecto The Under Dogs le llegó de la mano del productor puertorriqueño Miguel Montes, director de Aster Media Group, tras la recomendación de su compatriota Jeffrey Vargas, conocido como K.L.E.B., quien además trabajó como productor musical del disco.

Consejero está firmado por una disquera internacional desde hace dos años. (Cortesía/Cortesía)

“Me dijeron que la temática (para el disco The Underdogs) era sobre ser diferente, y me puse en manos de Dios para que me inspirara. En la canción reflejo que soy del cielo, que pertenezco allá, aunque no sea perfecto”, explica el artista.

El próximo 17 de setiembre se darán a conocer los nominados oficiales, pero para “Consejero” el solo hecho de estar considerado ya es un triunfo enorme.

“No tengo con qué agradecerle a papá Dios lo que me ha dado. Ser parte de un proyecto que hoy suena en todo Hispanoamérica es una bendición.

“Mi corazón sigue en el campo donde crecí, en Guácimo, con mis raíces afrocaribeñas y mi esencia sencilla, pero Dios me ha permitido soñar en grande”, comenta.

La 26 entrega anual de los Latin Grammy se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Mientras tanto, Carlos Crawford se mantiene fiel a su misión: usar el arte como instrumento de fe.

Llevar el mensaje de Dios a todos los rincones es lo que motiva a Consejero. (Cortesía/Cortesía)

“Más allá de los premios, mi mayor alegría es que la gente escuche la música y sienta a Dios cerca. Si llegamos a lo más alto, será por gracia de Dios, porque la gloria siempre es del cielo”, dice con tremenda felicidad.

Carlos Crawford Pérezcantante de música cristianaPremios Grammy Latinoscanción "Diferente"The Underdogsmúsica cristianaA ponerse con DiosDios
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

