Cantante tico piensa ir a amarrarse a su antiguo trabajo para que le paguen

Juan José Sánchez, cuyo nombre artístico es Juanjo, denunció su malestar porque desde que le terminaron el contrato en el 2019, no le han pagado lo correspondiente a su liquidación.

Juan José Sánchez, es cantante nacional y lucha por sus derechos laborales. (Melissa Fernandez Silva)

Por eso el cantante nacional ya no sabe qué hacer para que le suelten el perro amarrado y en su desesperación hasta ha pensado en ir a amarrarse con una cadena al frente del Liceo del Sur y hacer una huelga de hambre, donde trabajó como oficinista desde el 2015 y hasta el 2019 para que le paguen.

“La Junta Administrativa del Liceo del Sur me contrató según ellos por servicios profesionales, pero este nunca se respetó, yo tenía que cumplir un horario y hacer todo como un trabajador normal. Todos esos años nunca tuve seguro, ni me pagaron vacaciones o aguinaldo, incluso, pasaban hasta tres meses sin pagarme el salario”, compartió Sánchez.

Cuando se dio el cambio de Junta Admnistrativa, le dijeron que ya no seguirían contando con sus servicios.

Desde su salida del colegio ha peleado para que le paguen su liquidación, fue al Ministerio de Trabajo para que le hicieran el cálculo de lo que tenían que pagarle (¢3.955.000) y ha llevado el proceso con una abogada laboral.

“He ido a reuniones con la junta administrativa infinidad de veces y nunca me han pagado. La presidenta se ha encargado de ignorarme, no me responde. A lo sumo lo que me han dicho es que tengo que esperar a que el Ministerio de Educación resuelva y hasta me hicieron pagar un notario para que me foliara las hojas y me respaldara los documentos”, explicó el artista nacional.

Incluso, la última vez le salieron con que el libro de actas se perdió y no hay bitácora ni respaldo de que él trabajó ahí.

Juanjo es muy activo en redes sociales y sus publicaciones las usa de prueba para comprobar que sí trabajó en la institución. (Cortesía)

“Les he dicho que me paguen aunque sea a pagos y no hay manera. Tuvimos la última reunión el 5 de agosto del 2021, ya pasó más de un año y nada. Ella firmó un documento donde se comprometía a honrar las prestaciones. Me parece injusto porque estuve tres años y diez meses trabajando ahí y estoy peleando por lo mío”, explicó Juanjo.

La Teja hizo la consulta al Ministerio de Educación Pública para conocer su posición, sin embargo, aún no han respondido.