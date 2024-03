Carlitos Páez, sobreviviente del accidente de los Andes: “Al volver se respira mucho sufrimiento”

Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes habló de la película "La sociedad de la nieve" y lo que enfrentó al estar 72 días en la cordillera chilena. John Durán. (JOHN DURAN)

Carlitos Páez, uno de los 16 sobrevivientes del accidente de avión de la Cordillera de los Andes, que ocurrió el 13 de octubre de 1972, recordó que regresó en tres ocasiones al lugar que le cambió la vida para siempre y la última de esas visitas estuvo cargada de mucho sufrimiento.

El uruguayo, de 70 años, llegó a la cordillera por última vez hace cinco años, en compañía de sus hijos, sus nietos y otras 100 personas. Anteriormente lo había hecho con los sobrevivientes y con una cadena de televisión.

“Se respira mucho sufrimiento, la verdad está dicha y estando con mi familia, no podía usar el humor como mecanismo de defensa, entonces para mí fue duro”, afirmó.



Páez visitó el país para dar un importante mensaje, acerca de la lucha por la sobrevivencia y del trabajo en equipo, durante la primera edición del VLA Tech Fest, una feria de empleo que tendrá charlas con especialistas en tecnología de la información.

Acudió a la visita muy relajado. Llevaba un suéter en su mano, vestía camisa de botones y una pantaloneta. Aseguró que no le gustan los protocolos y no se resistió a responder cada una de las preguntas que le fueron planteadas.

Recordemos que el sudamericano era uno de los 45 pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en Chile.

Esta historia llegó de nuevo a la pantalla grande con la película “La sociedad de la nieve”, dirigida por el español Juan Antonio Bayona y que ha conmocionado a decenas de personas, debido a las condiciones extremas que afrontaron los 16 sobrevivientes.

“Sobrevivir al accidente quizás fue lo más fácil, lo más difícil fue sobrevivir 72 días, con sus noches, en una lucha permanente contra el no. Es la misma lucha que tiene el ser humano siempre.

“Cuando vino la avalancha, no lo podíamos creer y siempre pelear contra el no, es mantener la humildad”, dijo el conferencista.

Carlitos, al momento de reencontrarse con su madre, Carlos Páez. X (antiguo Twitter).

La luna y Carlitos

- ¿Cómo vive con sus hijos (María Elena y Diego) y nietos lo que le está pasando, a raíz de la película?

Lo que pasa es que mis nietas están enamoradas del actor que me representa (el argentino Felipe González Otaño), hoy (viernes) les mandé una foto de un cartel que está acá con mi imagen y no lo pueden creer. Todo el mundo está al pendiente, sobre todo los chicos jóvenes, preguntándole a ellas sobre el abuelo, todos quieren tener un abuelo así y yo les digo, “¡qué absurdo!”.

La mayor tiene 20, otra 19 y una que cumple 18, las tres y sus novios son fanáticos de la historia, es una locura.

- ¿Cómo reaccionaron sus nietos al ver la película?

Ellas vivieron el proceso de la película, lo vivieron de cerca, vivieron la filmación que se hizo en Uruguay y mi hija también estuvo muy cerca de mí todo el tiempo, ella me ayudó al inicio cuando comencé a dar conferencias, ella conoce todo.

- ¿Cuántas veces ha visitado Los Andes, después del accidente?

He ido tres veces, una vez fui con cuatro nietos, mis dos hijos y 100 personas más. Todos querían conocer el sitio en donde estuvimos y no podían creer lo que vieron.

El sudamericano se emociona cuando ve la escena de "La sociedad de la nieve", en donde da a conocer los nombres de los sobrevivientes. En la imagen, aparece el actor que lo representó en la cinta, John Durán. (JOHN DURAN)

Mi hija me decía: “Papá, no puedo creer lo que viviste, que te quedaras acá por 72 días”.

Hace cinco años lo visité por última vez.

- ¿Cómo fue volver a ese sitio?

Se respira mucho sufrimiento, la verdad está dicha y estando con mi familia, no podía usar el humor como mecanismo de defensa, entonces para mí fue duro.

Mi nieta mayor vivió de todo: la ilusión por hacer el viaje, el sacrificio por el recorrido a caballo, la nieve, la incertidumbre, vivieron de todo.

Una de las visitas de los sobrevivientes al lugar del accidente. Ahí reposan los restos de sus compañeros. X (antiguo Twitter).

- Siempre destaca el trabajo el equipo, como la clave para sobrevivir...

Que no te quepa la menor duda, es una historia grupal, no podía ser algo individual.

- Además de mimado, ¿cómo era el Carlos joven, que tenía 18 años al momento del accidente?

No hacía nada, vivía cómodamente, con amigos, una vida totalmente vacía. La cordillera me ayudó a darme cuenta de que tenía recursos desconocidos. Hasta niñera tenía.

Páez cuando llegó a Montevideo, Uruguay, luego de ser rescatado. X (antiguo Twitter).

- ¿Es cierto que tuvo una premomición?

Eso fue antes de que nos encontraran. Se despertó Daniel Fernández y me dijo: “Carlitos, acabo de soñar que Fernando y Roberto han llegado a algún lado”. Le dije, “yo tengo la misma sensación”.

Pasé de la depresión a la euforia, porque tuve no sé qué clase de mecanismo de optimismo, de que habian llegado a algún lado.

- Sus papás, don Carlos y doña Madelón no pararon de buscarlo y se fueron a Chile y contrataron a un vidente, ¿es cierto?

Carlitos (centro) tenía 18 años cuando ocurrió el accidente. X (antiguo Twitter).

Sí, era un vidente de Países Bajos. Todo este esfuerzo que hicieron ellos se contó en un libro, que se llama “Entre mi hijo y yo, la luna” y haremos una película sobre la búsqueda, estoy como productor, pero no actuaré en la película. Por como era mi padre, no me llama la atención, era así, un tipo optimista, lo que hizo papá era de locos.

Mi madre era una loca, porque fue la que incentivó a irme a buscar, ella tenía la sensación de que estaba vivo.

- ¿Qué sintió cuando le entregaron dos cartas en el momento de su rescate?

Esas cartas me las entregó el rescatista. Una de ellas dice: “Querido Carlitos Miguel, como ves, nunca te fallé. Te espero con más fe en Dios que nunca. Mamá llega ahora no más a Chile. Un abrazo, el viejo” y ahí me di cuenta de que papá estaba detrás de la historia.

Páez se reúne con los demás sobrevivientes cada 13 de octubre y cada 22 de diciembre. John Durán. (JOHN DURAN)

Y la segunda, que nos entregó a todos, con un avión dibujado es: “Hola, chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad”, porque era el 22 de diciembre.

- ¿Cada cuánto se reúnen los sobrevivientes?

Estamos en constante comunicación. Nos vemos todos los 22 de diciembre, nuestros hijos y nietos y cada 13 de octubre hay una misa, por los que murieron.

- En la película se ve cuando algunos de ustedes ya están comiendo los restos humanos, hasta los huesos, ¿así pasó en la vida real?

Así pasó. El ser humano se va acostumbrando. No es el hambre que sentís ahora de comerte un sándwich, es el hambre de que si no comés, no sobrevivís y después te vas acostumbrando a la situación.

Esta es una de las cartas que le escribió el padre de Carlitos. X (antiguo Twitter).

Desde el primer día no tuve problema en hacerlo, no fue un tema que me complicó.

- ¿Qué significa la luna para Carlitos?

Es el vínculo que teníamos con la sociedad. No teníamos redes sociales, era lo que miraba, era lo que miraba mi madre al mismo tiempo.

- ¿Cómo prefiere llamar usted a lo ocurrido?, ¿accidente?, ¿tragedia?

El episodio de los Andes, porque al final triunfó la vida, no lo veo como milagro, porque hubiera sido que apareciéramos todos vivos. Es un episodio que vivimos todos juntos y en el que peleamos todos juntos para salir con vida.

- ¿Qué no hubiera hecho en esos 72 días?

No hubiera esperado diez días para tomar la decisión de alimentarnos de los restos humanos, lo hubiera hecho antes, porque no es el gran tema de la historia.