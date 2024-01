Uno de los protagonistas de “La sociedad de la nieve” llena de orgullo al cine costarricense

Agustín Pardella, Nando en La Sociedad de la Nieve, fue parte de cinta de Esteban Ramírez (Instagram)

Agustín Pardella, uno de los protagonistas de “La sociedad de la nieve” fue parte de una película costarricense y el productor Esteban Ramírez contó los detalles de ese proceso.

La cinta española es sensación a nivel mundial, la más vista de lo que va del año y la favorita de muchos para ser hasta ganadora de un premio Óscar debido a que narra una historia real de una forma muy convincente, hecho del que Pardella y sus compañeros son responsables.

El actor argentino es uno de los tres protagonistas principales, él le dio vida a Nando Parrado, uno de los héroes que cruzó los Andes para ir a buscar ayuda, pero antes de estar en el foco del mundo, fue parte de Ámbar, cinta policíaca de Ramírez, la cual fue la primera aventura actoral de Agus fuera de Argentina.

“Ámbar fue la primera experiencia de Agustín fuera de Argentina, en un papel relevante y difícil y para mí, ha sido muy emocionante verlo en este éxito mundial, que no solo es un éxito comercial, también artístico y en una película que se crea un precedente muy importante, que es demostrar que se puede hacer cine de esa calidad en español”, contó el director de cine, en una conversación con La Teja.

El cineasta tico asegura estar orgulloso de que un actor que él eligió de un casting en el 2019, ahora pueda estar brillando a nivel internacional.

“Verlo de héroe y que lo logre hacer de forma impecable, me llena de orgullo y hace que Ámbar, nuestra película, tenga más valor. Siempre le vi mucha luz, siempre fue una persona muy profesional, con mucho entusiasmo y una energía increíble, desde que puso un pie Costa Rica estaba dando el 100% y me pareció que tenía el talento, el carisma y la actitud necesaria. No me sorprende esto, para nosotros es como un pequeño triunfo, que un actor que participó en una película costarricense, esté triunfando así”, mencionó.

Ramírez y más ticos que trabajaron con él le enviaron mensajes de felicitaciones.

“Chateamos y lo felicité, obviamente le dije que aquí muchos estamos orgullosos y le dije que había interpretado al héroe de una forma impecable y es que si yo vi esa energía y ese entusiasmo por venir a Costa Rica, no me quiero imaginar lo que sintió con este papel de Nando”, recordó.

Tal y como lo contó el productor, la experiencia que vivió en Costa Rica le dejó una marca al actor, porque en su momento hizo una emotiva publicación sobre lo que le dejó el país.

“Gracias Costa Rica, un país del que se tiene que aprender muchísimo, gracias y más por favor. Pura vida”, escribió Pardella en el 2019.

