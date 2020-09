"Hoy estamos en una disyuntiva, severa, porque si tenemos mascarilla es porque tenemos una pandemia que afecta nuestra salud, pero también nuestra economía. Yo tomé un compromiso ingrato también con este pueblo que era preservar la estabilidad porque no, no es popular, como no es popular ir a la guerra, no es popular hacer lo correcto, por algo duramos veinte años sin hacerlo (refiriéndose a la reforma fiscal aprobada).