Carrera contra el tiempo por salvarle la vida a niña de 6 años

Génesis Sofía Reyes Sánchez tiene seis años y nació, en palabras sencillas, solo con la mitad del corazón, un hecho que ha obligado a que la operen tres veces.

Y el asunto es que necesita una cirugía más, razón por la cual su familia se encuentra en una carrera contra el tiempo.

Génesis Sofía Reyes Sánchez tiene seis años y necesita una operación de su corazón en Barcelona. (Cortesía)

La última cirugía fue hace tres años en el Hospital de Niños y fue exitosa, pero no se trató de un procedimiento duradero; con el paso del tiempo y el crecimiento normal de la chiquita, lo hecho resultó insuficiente.

En el país debe esperar a que le llegue el turno y, encima de eso, los dos años de pandemia atrasaron todas las especialidades, lo cual significa que la operación de Génesis llegaría en el 2024 o el 2025.

Otros caminos

Con ese panorama a la vista, la familia se puso en contacto con un hospital de Barcelona (España) para ver si es posible que la operen allá.

Lograrlo no es una tarea fácil. Lo bueno es que ya pasó el primer filtro (que era ser seleccionada como caso a tratar), y ahora la familia necesita reunir ¢50 millones para que viajen la niña y su mamá, Laura Sánchez.

Tica con cáncer en la tráquea necesita ayuda para iniciar terapia en España

“El médico la vio y me dijo que no tenemos tiempo, es una niña que ha crecido mucho. Ya la cirugía de Glenn, que fue la última que le practicaron, no está funcionando al cien por ciento, por lo que estoy pidiendo auxilio a gritos porque mi hija necesita esa cirugía (nueva).

“Es de vida o muerte, estoy en una carrera contra el tiempo por la vida de mi hija. Si ella la necesitara mañana de emergencia en este momento, aquí no la pueden hacer”, explicó la mamá.

El principal problema que enfrenta Génesis es que la cantidad de oxígeno que le llega al corazón y a otros órganos es muy baja, en especial si se agita corriendo, actividad muy normal en una niña de su edad.

Cuando eso ocurre, se pone morada por la falta de aire.

La familia confía en que podrán reunir el dinero y seguir juntos por muchos años más. (Cortesía)

Sobre cómo supo de la posibilidad de operarla en el Hospital Quirón Dexeus, en Barcelona, Laura nos contó que empezó a investigar y contactó a una representante en Costa Rica y por medio del médico cardiólogo que ve a Sofía llamaron al centro médico para pedir ayuda.

Mandó un correo en el cual explicaba el caso y entonces le pidieron el expediente médico para analizarlo, así determinaron que la niña es apta para la cirugía.

“Tengo toda la fe de que la doctora Teresa De la Torre va a ser quien la opere, ella es la que ha servido de enlace con el hospital. Me dijeron ‘mamá, su hija está perfecta para poderla intervenir y coincidimos con lo que le han dicho allá (en Costa Rica) de que no hay tiempo”, explicó la madre. .

Destacado estudiante tico en Honduras: “Papi, vi la muerte”

Laura empezó a pedir la colaboración de sus familiares haciendo rifas para pagar la primera cita; además requiere plata para sacar los pasaportes y pagar una vacuna contra el rotavirus que deben ponerle a la chiquita antes de sacarla del país.

La doctora De la Torre, coordinadora del programa quirúrgico del Hospital Quirón Dexeus, ve un panorama positivo para Sofía, eso sí, se debe actuar pronto.

“Ella tiene un buen récord de atención médica, el problema es que la (operación) Glenn, la que le hicieron hace tres años, dura poco y ya ha bajado mucho su saturación de oxígeno. En un corazón normal debe estar en cien, con la operación de Glenn lo normal es 85 y ella está bajando hasta cincuenta, lo que hace funcionar mal su cerebro y todos los órganos, lo que le podría costar la vida”.

Sofía no puede agitarse porque le falta oxígeno a sus órganos y podría morir. (Cortesía)

Doña Laura también tiene un bebito de seis meses y una niña de 9 años y su esposo lleva desempleado desde que empezó la pandemia. Por eso es que piden ayuda.

La maestra Jéssica Espinoza se unió a la campaña y está recaudando fondos entre sus conocidos. (Cortesía)

El procedimiento que le harán en Barcelona es una operación denominada Fontan, que consiste en conectar la vena cava inferior con la vena cava superior y así hacer llegar la sangre directamente a los pulmones para que la oxigenación sea normal.

“Con esto le damos calidad de vida a Sofía, son cirugías muy exitosas y tengo la fe de poder llevarla y que así sea”, dijo la mamá llena de esperanza.

¿Cómo ayudar? Si usted quiere tenderle la mano a Sofía y a su madre, puede hacer una transferencia por medio de SINPE al 8481-1899 o hacer una transferencia a la cuenta IBAN CR73015103520010585925, a nombre de Laura Sánchez León.

Maestra a la que le afecta viajar duerme en la escuela para trabajar mejor con los niños