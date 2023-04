Cartaginenses ojo a los horarios en los que podrá sacar su basura en Semana Santa

Ya estamos en Semana Santa y esto trae consigo el cambio de horarios en algunos servicios e instituciones por lo que tome nota de los horarios en los que podrá sacar la basura de su casa durante esta semana.

No se le vayan olvidar los horarios anotelos y saque su basura a tiempo.

A continuación, les damos a conocer cómo quedaron los horarios, según los gobiernos locales en la provincia, con excepción del cantón central, que hasta la fecha no ha anunciado sus horarios.

En dicho ayuntamiento se limitaron a informar que la Municipalidad estaría cerrada durante toda la semana.

En el caso de Paraíso son los siguientes: Lunes y Martes Santo en horario normal; miércoles en horario de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.; de Jueves Santo a Sábado Santo no se tendrá servicio. El lunes 10 se recolectará en horario normal. Ese día no habrá recolección de reciclaje.

De igual manera, en El Guarco, de lunes a jueves horario normal; la recolección correspondiente al día viernes se efectuará el jueves.

EnTurrialba el servicio de recolección de residuos no tradicionales y reciclaje se brindarán de manera regular, excepto el Jueves y Viernes Santo que no trabajarán. Tampoco habrá recolección de material de reciclaje el lunes 10 de abril.

Asimismo, en Oreamuno, el lunes habrá recolección en San Rafael, el martes en Cot, el miércoles en Santa Rosa, Cipreses y Potrero Cerrado.

La Unión tendrá horario normal de lunes a miércoles; este último día se recolectará adicionalmente en calle Mesén, Molejonal y calle Camachón. Jueves y viernes no habrá recolección.

Sábado tendrá ruta normal; adicionalmente, se recolectará en calle Vargas, San Martín, Florencio del Castillo, Omegas, Villas Sofía, San Vicente, los Sauces, avenida San Rafael, el Fierro, Entebbe, Danzas del Sol, y Ayarco Este.

En Pejibaye, el martes habrá recolección de residuos reciclables y el miércoles de no reciclables.

Por su parte, en Juan Viñas, el lunes habrá recolección normal no reciclable y orgánico; el martes reciclable, el miércoles no reciclable y orgánico.

En la intendencia de Cervantes, el lunes será la recolección de residuos orgánicos y ordinario; miércoles recolección de reciclaje; lunes 10 de abril orgánico y ordinario. A partir del 12 de abril se retoma el horario regular.

Mientras, en la intendencia de Tucurrique durante la Semana Santa los servicios de recolección de residuos ordinarios, reciclaje y limpieza de vías, se brindarán en horario regular.

Atención a los horarios cartaginenses (Cortesía)

Recuerde sacar los residuos cuando corresponda para evitar derrames de desechos en vías públicas.