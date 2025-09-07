Cartago se llena de color y devoción en la tradicional Pasada de La Negrita, vea la belleza

Cartago se llena de color, tradición y devoción este domingo 7 de setiembre, para la tradicional Pasada de La Negrita al Santuario Nacional.
Decenas de personas de distintas comunidades de la provincia se unieron para elaborar alfombras multicolores que formarán un manto de más de kilómetro y medio desde la Catedral hasta la Basílica de los Ángeles.
La tradición marca el regreso de La Negrita después de estar un mes en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.
Un espectáculo de belleza y amor para la patrona de Costa Rica viste las calles de su recorrido con aserrín y broza de café coloreados, cal y flores, especialmente muchas rosas.
Valeria y Diana Obando Valerín, de la parroquia San Esteban, recordaron con emoción que el año pasado realizaron esta labor junto a su madre, quien falleció hace seis meses, manteniendo viva la tradición y entrega de su familia y la devoción de todos con La Negrita.
La jornada arrancó desde las 8:00 a.m. con la Santa Eucaristía en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, seguida por la solemne procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles hacia la Basílica de los Ángeles.
La misa se puede seguir en la página de Facebook: Basílica Nuestra Señora de los Ángeles Oficial
Misa de despedida
¡Gracias Negrita! 💙🙏 Misa de despedida de Nuestra Señora de los Ángeles en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, Diócesis de Cartago.Publicado por Basílica Nuestra Señora de los Ángeles Oficial en Domingo, 7 de septiembre de 2025
Las autoridades eclesiásticas invitan a acompañar con fe y devoción este precioso recorrido en que muchos aprovechan para agradecer o pedir la intervención de la virgencita.