Cayó el Acumulado 2: este es el número ganador de ₡587 millones

El Acumulado 2 de las Junta de Protección Social finalmente cayó este viernes, repartiendo un premio de ₡587 millones, uno de los más esperados por los jugadores en todo el país.

El número 99 serie 597 ganó el acumulado 2 de Chances por ₡587 millones. (Fines ilustrativos) (JPS/JPS)

Este fue el número ganador

La combinación favorecida fue el número 99 con la serie 597, resultado que convirtió a uno o varios jugadores en nuevos millonarios.

El acumulado venía generando expectativa debido al alto monto y a la cantidad de sorteos en los que no había salido, lo que aumentó la venta de números en todo el país.

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Todavía queda Acumulado 1

El Acumulado 1 con de 1.592 millones de colones todavía está pendiente de salir.