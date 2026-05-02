Cayó el Acumulado 2: este es el número ganador de ₡587 millones

El Acumulado 2 de las Junta de Protección Social finalmente cayó este viernes, repartiendo un premio de ₡587 millones, uno de los más esperados por los jugadores en todo el país.
Este fue el número ganador
La combinación favorecida fue el número 99 con la serie 597, resultado que convirtió a uno o varios jugadores en nuevos millonarios.
El acumulado venía generando expectativa debido al alto monto y a la cantidad de sorteos en los que no había salido, lo que aumentó la venta de números en todo el país.
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Todavía queda Acumulado 1
El Acumulado 1 con de 1.592 millones de colones todavía está pendiente de salir.