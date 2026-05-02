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Cayó el Acumulado 2: este es el número ganador de ₡587 millones

El sorteo de Chances de este viernes dejó un nuevo millonario tras salir el esperado acumulado 2

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Acumulado 2 de las Junta de Protección Social finalmente cayó este viernes, repartiendo un premio de ₡587 millones, uno de los más esperados por los jugadores en todo el país.

Salió el acumulado este martes
El número 99 serie 597 ganó el acumulado 2 de Chances por ₡587 millones. (Fines ilustrativos) (JPS/JPS)

Este fue el número ganador

La combinación favorecida fue el número 99 con la serie 597, resultado que convirtió a uno o varios jugadores en nuevos millonarios.

El acumulado venía generando expectativa debido al alto monto y a la cantidad de sorteos en los que no había salido, lo que aumentó la venta de números en todo el país.

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Todavía queda Acumulado 1

El Acumulado 1 con de 1.592 millones de colones todavía está pendiente de salir.

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Acumulado 2JPSChances
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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