¿Ganó con los Chances? Vea cuáles números salieron en el sorteo de este viernes

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes 1 de mayo el sorteo de Chances.

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Pasadas las 7:30 p.m. se dieron a conocer los números favorecidos según el premio.

Así quedaron los tres premios de Chances:

Premio mayor: 18, serie 313

18, serie 313 Segundo premio: 17, serie, 586

Tercer premio: 63, serie 737

Para este sorteo, el premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones.

El segundo premio era de 37 millones de colones y el tercero, 9 millones por emisión.

La JPS jugó este viernes el sorteo de Chances, cuyo premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

¿Qué sigue?

Si usted ganó alguno de los números mencionados anteriormente, aproveche esta oportunidad para cambiar el premio.

Puede hacerlo en las oficinas de la Junta de Protección Social o por medio de sus socios comerciales.

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También puede ir a un banco autorizado para que le entreguen el monto que ganó.

Si compró en línea, el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que registró.

El premio mayor de los Chancesde este viernes era de 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Este domingo habrá Lotería extraordinaria

Por motivo del Día del Trabajador, que se conmemora este 1 de mayo, este domingo 3 de mayo habrá un sorteo extraordinario de Lotería.

El premio mayor tiene un monto de 320 millones de colones por emisión.

Si quiere participar, recuerde que la fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero de 10 fracciones, 15.000 colones.

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