Legado indígena huetar estuvo presente durante el desayuno de la fracción oficialista

Este primero de mayo los diputados del Partido Pueblo Soberano disfrutaron de un sabroso desayuno típico en el piso 17 del edificio de la Asamblea Legislativa.

Gallo pinto, salchichón, natilla, plátanos maduros, huevitos picados, en fin, las delicias de nuestra comida típica y con un buen vaso de café.

Lo que pocos identificaron es que ese desayuno fue hecho con una cuchara muy especial, la de nuestro pueblo indígena huetar de Tilarán.

Legado indígena huetar estuvo presente durante un desayuno en la Asamblea Legislativa (JOHN DURAN/John Durán)

Resulta que quienes se encargaron del desayuno para el partido oficialista fue la gente de eventos Tilawa. De inmediato, les preguntamos por esa palabra tan particular y fue ahí donde nos explicaron que es en lenguaje huetar y tiene tremenda historia y llega hasta el octavo cantón de Guanacaste, Tilarán.

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Tilawa es una palabra huetar que significa “tierras de vientos y lluvias” y es la que le da origen al nombre del cantón de Tilarán. Tienen sus oficinas en San José, pero la cuchara es totalmente guanacasteca de donde son los dueños.

La diputada Anna atharina Müller fue una de las que disfrutó el desayuno con cuchara huetar. (JOHN DURAN/John Durán)

Don Manuel Enrique Prado, salonero de Tilawa, nos contó que se llenaron demasiado de ilusión cuando les dijeron que tenían que estar presentes en la Asamblea Legislativa justo el 1 de mayo.

“Claro que uno se llena de muchos nervios y gran motivación. Nos emocionamos y nos concentramos, como siempre, en la excelencia. Entendemos muy bien la gran responsabilidad en un día tan especial.

“Nos tocó alistar 170 desayunos y nos lo pidieron bien típico, algo que nos alegró demasiado porque es una de nuestras especialidades y con saborcito indígena”, cuenta don Manuel.

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-“Dígame algo ¿a qué hora se levantaron hoy?“- “Ah no, no me pregunte eso. No hemos dormido. Pasamos toda la noche preparando este desayuno tan rico que no se trabaja en un día, ya tenemos como una semana alistando todo”, explicó el salonero.

Se pensiona

Dentro de esos trabajadores incondicionales que nos topamos en la Asamblea Legislativa este 1 de mayo, también conversamos con doña Yolanda Leitón Varela, ella es ujier y estaba demasiado llena de nostalgia porque los nuevos 57 diputados serán sus últimos.

Doña Yolanda trabajó sabiendo que será su último 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Ya hace año y medio puedo pensionarme, pero seguí trabajando porque me encanta demasiado lo que hago, me encanta servirle a los diputados en lo que necesiten. Este trabajito ha sido una gran bendición para mi familia. De aquí salió mi casita”, cuenta con tremenda alegría doña Yolanda.

“Me levanté a las 4 de la mañana porque debía alistarme y estar 20 minutos antes de las 6 de la mañana. El 1 de mayo es un día de demasiado trabajo, demasiada carrera. Hay que poner mucha atención y moverse rápido. Voy a extrañar todo este trajín”, dice con gran nostalgia.

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Se va con el corazón contento y feliz porque su familia, que sabía muy bien sobre su ausencia en el hogar los 1 de mayo, siempre se alegró demasiado de verla en televisión en algunas tomas.

Los ujieres le colaboran en todo lo que ocupen los diputados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Mami la vimos en televisión”, le dijeron siempre sus hijos cuando volvía. “Una vez, creo que en el 2014, salimos a las 11 de la noche un 1 de mayo, eso no lo olvidaré”, comenta con una sonrisa y ya no hubo tiempo para más, se tuvo que seguir trabajando.