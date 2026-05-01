Este es el número de la suerte según la IA para sorteo de Chances de este viernes con millonario acumulado

El sorteo de Chances de este viernes de la Junta de Protección Social despierta expectativa entre los jugadores debido al alto monto del acumulado 1, que alcanza los ₡1.567 millones y la inteligencia artificial sugiere una combinación como referencia para quienes buscan tentar la suerte.

Fuerte interés por el acumulado millonario

Jugadores buscan el número de la suerte para el Chances con acumulado de ₡1.567 millones. (Keneth Rojas B.)

El principal atractivo del sorteo es el premio mayor de ₡120 millones, al que se suma el acumulado 1 de ₡1.567 millones y el acumulado 2 de ₡587 millones, cifras que impulsan la compra de números en todo el país.

En medio de este panorama, herramientas de inteligencia artificial han generado una sugerencia basada en patrones y probabilidades históricas, proponiendo un número y una serie de como referencia para los jugadores.

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La fe mueve el juego

Los jugadores llegan al sorteo con la esperanza de acertar el acumulado, considerado el premio más codiciado del momento. Vendedores reportan un aumento en la demanda conforme se acerca la hora del sorteo, especialmente por el crecimiento de los montos y porque solo quedan 17 bolitas con premios extras.