Moda en la Asamblea Legislativa: Así fueron vestidos los diputados a su primer día de trabajo, hubo de todo

Los diputados del periodo 2026-2030 iniciaron sus labores este viernes 1 de mayo y como no era un día cualquiera muchos hicieron su mayor esfuerzo para lucir sus mejores atuendos y peinados en la Asamblea Legislativa.

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Varias legisladoras aprovecharon este día para lucir accesorios de valor sentimental, desde aretes hasta flores.

Algunas lucieron trajes formales acordes al protocolo, mientras que otras optaron por atuendos que reflejaran su personalidad.

Los diputados de la Asamblea Legislativa lucieron sus mejores atuendos este viernes 1 de mayo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por ejemplo, la exministra de Educación Pública y ahora diputada oficialista, Anna Katharina Müller, es muy conocida por sus conjuntos únicos y eso no faltó este viernes.

Ella vistió un pantalón, una blusa y un abrigo largo que llegaba hasta los pies y, claro, cumplió con el protocolo: todo de negro. El traje fue confeccionado por el diseñador Mario Barboza.

Anna Katharina Müller cumplió con el protocolo de vestimenta. Ella aprovechó esta ocasión especial para ponerse joyas de valor sentimental. (Rafael Pacheco)

La oficialista comentó a La Teja que para esta ocasión eligió ponerse un collar de flores que le regaló su esposo y unos aretes que le regalaron cuando trabajó en Tayikistán, un país ubicado en Asia.

Los diputados lucieron sus mejores atuendos para la sesión solemne de este 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Estuve trabajando allá en temas de elecciones y democracia y, cuando me vine, la comunidad me regaló estos aretitos. Son realmente muy sencillos, hechos a mano”, compartió Müller.

Los diputados lucieron sus mejores atuendos para la sesión solemne de este 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otra diputada que también quiso reflejar su identidad en su atuendo es la oficialista Cindy Blanco. Ella reflejó la provincia brumosa de cabeza a pies, con un vestido diseñado por Mario Quirós, un cartaginés.

La orquídea que llevaba en el lado derecho del pecho es de una florería cartaginesa. Incluso, el peinado se lo hizo una estilista brumosa.

La diputada Cindy Blanco reflejó su identidad cartaginesa en su atuendo, incluso en el peinado y la flor. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Combinó su vestido con unas perlas que le prestó una de sus mejores amigas. Además, en su cintura llevó un prendedor que le regaló su mamá.

Yara Jiménez respetó el protocolo con un atuendo negro y lo combinó con collar y aretes de perlas. (John Durán/La Nación)

Por su parte, la oficialista Esmeralda Britton comentó que el diseñador Carlos Triana le confeccionó el vestido.

La expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS) lucía unas joyas con una piedra roja. Ella dijo que escogió este conjunto de cadena y aretes porque le gusta mucho el color rojo.

Esmeralda Britton lució un vestido negro y optó por joyas de piedra roja, su color favorito. (John Durán /La Nación)

Optó por la sencillez

La expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social y ahora diputada oficialista, Marta Eugenia Esquivel, decidió lucir sencilla, sin accesorios de valor.

“Soy simple; no me gusta complicarme ni en la vestimenta porque sí creo que la atención debe estar en la persona y no en el traje”, indicó.

Marta Eugenia Esquivel optó por la sencillez: no lució accesorios llamativos. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

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Lució diseño nacional

La diputada Claudia Dobles lució un vestido negro con detalles rojos, diseñado por Carla Rodríguez. Asimismo, lució una flor que le regaló una amiga.

“Es símbolo de nuestro cariño y amor por Costa Rica y la naturaleza. Procuro, hasta donde puedo, para los actos más importantes, utilizar diseño nacional porque crea trabajo aquí en Costa Rica”, contó.

Claudia Dobles lució diseño nacional. La flor se la regaló una amiga suya. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Frente Amplio rompió el protocolo

Los diputados Edgardo Araya y José María Villalta, del Frente Amplio, rompieron el protocolo, pues no lucieron corbata, aunque vistieron traje.

Esto es algo común en este partido, pues durante en los últimos años los diputados frenteamplistas han roto el protocolo utilizando zapatos de otro color que no fuera negro, corbatín y chaleco. La falta de corbata es algo que empezó Villalta en su primer período como legislador.

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Edgardo Araya no llevó corbata. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los diputados lucieron sus mejores atuendos para la sesión solemne de este 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Algunas diputadas lucieron vestidos formales y elegantes, mientras que los hombres visiteron traje negro con corbata. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Algunos diputados, especialmente las mujeres, llegaron accesorios de valor sentimental que les regalaron amigos o familiares. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La mayoría de los diputados respetaron el protocolo de vestimenta, mientras que José María Villalta (en la foto) y Edgardo Araya no se pusieron corbata. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La ropa no fue la única cosa que causó impresión, sino también los peinados bien elaborados. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)