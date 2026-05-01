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Fotos: Trabajadores se lanzan a las calles para defender sus derechos laborales

Mientras los diputados eligen el directorio legislativo, los trabajadores se están manifestando en San José

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Por Ingrid Hidalgo

Mientras los nuevos diputados del estaban eligiendo al directorio legislativo este viernes 1 de mayo, los trabajadores se lanzaron a las calles en San José centro para participar en la marcha para defender sus derechos laborales.

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Entre las peticiones de los empleados están el descongelamiento salarial que sufre el sector público, salarios dignos y condiciones laborales justas, una salud pública eficiente, solidaria y de calidad y el respeto a los derechos de toda la clase trabajadora.

Asimismo, están solicitando que el gobierno pague la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social y así acabar con las listas de espera.

Marcha 1 de mayo 2026
Mientras los diputados están eligiendo al directorio legislativo, los trabajadores se lanzaron a las calles este 1 de mayo para participar en la marcha en defensa por sus derechos laborales. (Alonso Tenorio/La Nación)

Con pancartas y banderas, los manifestantes alzaron sus voces por mejores condiciones laborales.

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Ariel Robles se unió a la marcha

El exdiputado frenteamplista Ariel Robles participó en la marcha por el Día del Trabajador.

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas
Los trabajadores participaron en una marcha por el Día del Trabajador. También participaron estudiantes y sindicatos. (Alonso Tenorio /La Nación)

Robles colgó su traje este jueves 30 de abril y este viernes apareció en las calles de avenida segunda con unas tenis rojas y unos jeans para manifestarse junto con los trabajadores.

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Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas
Entre las peticiones de los trabajadores en esta marcha es que no se venda el BCR, se descongelen los salarios, se respeten los derechos de toda la clase trabajadora y más. (Alonso Tenorio /La Nación)
Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas
Los estudiantes de la UCR se unieron a la marcha de este 1 de mayo. (Alonso Tenorio /La Nación)
Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas
Los manifestantes participaron con pancartas y banderas, llenando las calles de San José. (Alonso Tenorio /La Nación)
Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas
Desde temprano este viernes, los trabajadores llenaron las calles en defensa de sus derechos laborales. (Alonso Tenorio /La Nación)
Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas
Varios sindicatos como ANDE participaron en la marcha en el marco del Día del Trabajador. (Alonso Tenorio /La Nación)
Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas
La marcha inició a las 9:00 a.m. de este viernes 1 de mayo. (Alonso Tenorio /La Nación)
Marcha 1 de mayo 2026
La música y los payasos acompañaron a los trabajadores en su lucha por sus derechos laborales. (Alonso Tenorio/La Nación)
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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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