Fotos: Trabajadores se lanzan a las calles para defender sus derechos laborales

Mientras los nuevos diputados del estaban eligiendo al directorio legislativo este viernes 1 de mayo, los trabajadores se lanzaron a las calles en San José centro para participar en la marcha para defender sus derechos laborales.

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Entre las peticiones de los empleados están el descongelamiento salarial que sufre el sector público, salarios dignos y condiciones laborales justas, una salud pública eficiente, solidaria y de calidad y el respeto a los derechos de toda la clase trabajadora.

Asimismo, están solicitando que el gobierno pague la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social y así acabar con las listas de espera.

Mientras los diputados están eligiendo al directorio legislativo, los trabajadores se lanzaron a las calles este 1 de mayo para participar en la marcha en defensa por sus derechos laborales. (Alonso Tenorio/La Nación)

Con pancartas y banderas, los manifestantes alzaron sus voces por mejores condiciones laborales.

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Ariel Robles se unió a la marcha

El exdiputado frenteamplista Ariel Robles participó en la marcha por el Día del Trabajador.

Los trabajadores participaron en una marcha por el Día del Trabajador. También participaron estudiantes y sindicatos. (Alonso Tenorio /La Nación)

Robles colgó su traje este jueves 30 de abril y este viernes apareció en las calles de avenida segunda con unas tenis rojas y unos jeans para manifestarse junto con los trabajadores.

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Entre las peticiones de los trabajadores en esta marcha es que no se venda el BCR, se descongelen los salarios, se respeten los derechos de toda la clase trabajadora y más. (Alonso Tenorio /La Nación)

Los estudiantes de la UCR se unieron a la marcha de este 1 de mayo. (Alonso Tenorio /La Nación)

Los manifestantes participaron con pancartas y banderas, llenando las calles de San José. (Alonso Tenorio /La Nación)

Desde temprano este viernes, los trabajadores llenaron las calles en defensa de sus derechos laborales. (Alonso Tenorio /La Nación)

Varios sindicatos como ANDE participaron en la marcha en el marco del Día del Trabajador. (Alonso Tenorio /La Nación)

La marcha inició a las 9:00 a.m. de este viernes 1 de mayo. (Alonso Tenorio /La Nación)