Fotos: Trabajadores se lanzan a las calles para defender sus derechos laborales

Mientras los nuevos diputados del estaban eligiendo al directorio legislativo este viernes 1 de mayo, los trabajadores se lanzaron a las calles en San José centro para participar en la marcha para defender sus derechos laborales.
Entre las peticiones de los empleados están el descongelamiento salarial que sufre el sector público, salarios dignos y condiciones laborales justas, una salud pública eficiente, solidaria y de calidad y el respeto a los derechos de toda la clase trabajadora.
Asimismo, están solicitando que el gobierno pague la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social y así acabar con las listas de espera.
Con pancartas y banderas, los manifestantes alzaron sus voces por mejores condiciones laborales.
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