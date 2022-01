CCSS proyecta más de 5.000 casos diarios de ómicron la próxima semana

Las autoridades reportan un incremento en la cantidad de pruebas Covid que se están realizando desde el 27 de diciembre. Foto: AFP (NORBERTO DUARTE/AFP)

El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, aseguró la mañana de este sábado 8 de enero, que según las estadísticas de los últimos días de los casos de covid por la variante ómicron, sobrepasarían los 5.000 diarios a partir de la próxima semana.

“Estamos en territorio de nuevo, la variante no solo está presente en Costa Rica sino que se volvió dominante en un tiempo récord, desplazó en menos de tres semanas a la variante delta. La situación es el reflejo de lo rápido que se puede contagiar”, dijo Macaya.

Macaya aseguró que aunque en otros países se dice que la variante ataca con menor severidad no se puede bajar la guardia.

“La línea de crecimiento en casos va para arriba en una línea sin precedentes y eso es lo que nos preocupa, ya la hospitalización empezó a repuntar. El número de fallecimientos no ha empezado a repuntar, pero desearíamos que no repunte”, dijo Macaya.

“Aunque genere menos hospitalizaciones eso puede ser compensado por la cantidad de casos nuevos que genera la variante, estamos vigilantes de que los no se saturen”, dijo.

Macaya asegura que en este momento los servicios de la Caja están atendiendo otras patologías que no son covid, como complicaciones por la diabetes entre otras. Sumado a esto existe una gran preocupación porque los posibles contagios que se den en el personal de salud y que provocarían que menos personal pueda atender casos covid y no covid.

Otro de los datos que reveló la Caja es que antes un enfermo contagiaba a menos de una persona y en los últimos días se ha elevado a 2,6.

Las autoridades de Salud insisten en que es necesario seguir con el lavado de manos, distanciamiento, uso de mascarilla y la vacunación.

“El no cuidarnos de contagiarnos puede tener un costo que hoy no se puede medir, las secuelas de corto o largo plazo por covid, no debemos bajar la guardia, los distintos virus que afectan al humano a corto plazo tienen algunas secuelas y a largo plazo otras, por ejemplo, la varicela, hace años nos juntaba para que saliéramos de eso, ahora sabemos que después de los 50 años puede llevar a una herpes zoster”, comentó.

Síntomas de ómicron

El epidemiólogo Roy Wong aseguró que con esta variante los síntomas más comunes que han detectado son catarro o congestión nasal, dolor de garganta, además en pocos casos hay fiebre y no hay perdida de olfato o gusto.

Randall Álvarez, gerente médico de la Caja, informó que ahorita hay 50 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 119 en salón.

El doctor Mario Mora, director de Desarrollo de Servicios de Salud de la Caja, comentó que la cantidad de pruebas que se realizan han aumentado, entre el 20 y 26 de diciembre se hacían 2.610 diarias y del 27 de diciembre hasta el 2 de enero se realizaron en promedio 3.413 pruebas diarias.

Mora hizo un llamado para que los padres acudan a la vacunación pediátrica de sus niños contra el covid a partir del martes 11 de enero que se empezará con los de 11 años, salvo en el caso de los menores con enfermedades crónicas que van a ser llamados por los centros hospitalarios donde les llevan el control.

Wong aseguró que con respecto a la entrada de clases, según lo visto en otros países cumpliendo con las medidas de prevención, la situación no pasaría a más.

“La presencialidad no ha sido un factor de riesgo importante si se sigue con las medidas”, dijo el epidemiólogo.

Por su parte, Yerlin Alvarado Padilla, asesora de la gerencia médica, aseguró que de momento ante el panorama no se visualiza una reapertura del Centro Especializado de Atención de Pacientes con covid-19 (Ceaco), pues ese centro médico está dedicado a la rehabilitación post covid para lo que ahorita hay alta demanda.