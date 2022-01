Niños están más indefensos ante ómicron

Los niños, en especial los menores de 12 años, son los más vulnerables a contagios con la nueva variante ómicron, esto porque aún no se ha iniciado con su vacunación en el país.

El médico investigador de la Universidad Hispanoamericana Roberto Salvatierra, apunta un detalle que lo inquieta y lo tiene a la expectativa de lo que pasará en Costa Rica.

Niños Niños son los más vulnerables ante alta contagiosidad de ómicron. Foto: Frepik.es (<a href='https://www.freepik.es/fotos/escuela'>Foto de Escuela creado por master1305 - www.freepik.es</a>)

“Los valores internacionales que nos dicen que la hospitalización (por ómicron) es más baja se están dando en países donde la vacunación es bastante alta, lo cual nosotros también tenemos, pero son países que casi no tienen niños, contrario a Costa Rica, entonces, no sabemos realmente en este caso, que los niños no están vacunados, cuál va a ser la tasa de hospitalización en este grupo, lo cual vemos en Estados Unidos que los hospitales pediátricos están cada vez más llenos”, explicó el médico.

Por eso Salvatierra celebró el anuncio de las autoridades de Salud este jueves por la noche, en el que se dijo que el martes 11 de enero arrancaría la vacunación en niños de 5 a 11 años.

[ Vacunación en niños de 5 a 11 años iniciará el 11 de enero ]

“Cualquier tipo de protección que se les pueda dar por medio de la vacuna, va a protegerlos más, aunque sea solo una dosis de momento, lo cual se vio reflejado hace un año cuando se empezó con la vacunación de adultos mayores que pasaron de ser los más afectados a los más protegidos”, comentó el médico.

Un reflejo de que su preocupación está justificada es el hecho de que de los 65 casos detectados por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) con la variante ómicron, solo uno ha requerido hospitalización y justamente se trata de un menor de edad.

Este viernes La Teja consultó al Hospital de Niños la situación respecto a los menores y el doctor Carlos Jiménez, subdirector del centro médico, confirmó que se encuentran hospitalizados siete niños, de los cuales uno presenta la variante ómicron.

Afortunadamente, todos los niños se encuentran en salón y no en Cuidados Intensivos.

Jiménez reconoció que ómicron es más frecuente en menores de 18 años y donde no se ha alcanzado un porcentaje de vacunación adecuado, sobre todo en los niños que no han recibido ni una sola dosis (5 a 11 años).

“También es cierto que la variante ómicron ha demostrado ser muy contagiosa, pero el porcentaje de hospitalización no es tan alto, aunque sí, eventualmente podría ser un poco más alto en niños, desde ese punto de vista nosotros hemos tomado las previsiones necesarias para aumentar el número de camas destinadas a pacientes portadores de covid y estamos readecuando nuestro grupo de cobertura etaria que lo habíamos incrementado en edad para dar soporte a los hospitales de adultos y en este momento estamos retomando la atención de los menores de 13 años, con lo cual esperamos dar una cobertura apropiada a los niños que puedan requerir de hospitaliazación”, explicó Jiménez.

Síntomas más comunes

Sobre los síntomas más comunes reportados por 45 de los 47 nuevos casos de ómicron, dijeron tener dolor de articulaciones y músculos, dolor de cabeza, de garganta, fiebre, tos, congestión nasal y secreción nasal (moquera).

“Si ómicron en nuestro país se llega a comportar como lo ha hecho en otros países, entonces si antes teníamos diez mil enfermos, de los cuales se morían mil personas, ahora vamos a tener cien mil enfermos, de los cuales se nos pueden llegar a morir la misma cantidad, eso podría llevar al colapso hospitalario”, explicó el médico de la UH.

Salvatierra añade que no nos deberíamos enfocar tanto en la cantidad de casos sino en la hospitalización y mortalidad, y considera que esa debería ser la medida para la toma de decisiones del Ministerio de Salud.

Un Año de la pandemia / CENARE - CEACO Una alta demanda hospitalaria ahora nos agarraría sin la disponibilidad del CEACO. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

“Si los hospitales tienen una ocupación baja, todavía aguanta sin restricciones importantes, pero si vemos que tenemos cien mil casos y los hospitales están llenos y aumenta la mortalidad hay que monitorear los servicios de salud para ver la carga que llegan a manejar y máxime con el cierre del CEACO que disminuye la capacidad hospitalaria. Nos quedamos sin un brazo importante en la guerra”, alertó el investigador.

[ Epidemiólogo Juan José Romero: "Sí tendremos más hospitalizaciones" ]

47 casos nuevos

El Inciensa identificó 47 nuevos casos de la variante ómicron en el país y confirmó su presencia en casi toda Costa Rica

Si bien aún no se confirma oficialmente que ómicron sea la variante dominante en el país, para el médico de la UH, por las características de velocidad de reproducción que tiene ya debe serlo.

Según el informe de dicha universidad, los cantones de Garabito y Quepos en Puntarenas y Santa Ana en San José son los más críticos en reproductividad del virus al ver la cantidad de contagios versus sus habitantes.

Pero el disparo de casos se está presentando a nivel general en todo el país, lo que demuestra que ya entramos en una cuarta ola. Por cada cien contagiados, enferma a 212 personas.

“Esta ola tiene un ascenso muy vertiginoso, contrario a las anteriores que había sido relativamente más lento y la actual está aumentando en 100 y 200 por ciento en cuestión de semanas”, agregó Salvatierra.

De las 88 pruebas procesadas por Inciensa, 47 fueron de ómicron y las restantes 41 fueron de delta.

En total se detectaron en 24 cantones del país. En la provincia de San José, se identificaron en Chepe centro, Aserrí, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Montes de Oca, Puriscal y Santa Ana.

En Alajuela están en el cantón central, San Carlos, Río Cuarto y Grecia. En Heredia, igualmente el cantón central, Barva y Santo Domingo. En Puntarenas en el cantón central, Garabito, Quepos y Coto Brus.

Por primera vez se detectaron casos en Cartago cantón central, Paraíso y Oreamuno, así como en Talamanca de Limón.

Las infecciones van de los 9 a los 75 años, en su mayoría mujeres (33) y 14 hombres. Si hablamos de nacionalidad son 40 ticos y siete extranjeros. Nueve de los costarricenses habían viajado recientemente a diferentes países entre los que destacan Estados Unidos, Colombia e Israel.

[ Autoridades temen que ómicron afecte productividad de empresas y hospitales ]