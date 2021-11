Celda de castigo en la Asamblea Legislativa recuerda pesadilla de presos políticos de Ortega

Cuatro de los 159 presos políticos que padecen cárcel en Nicaragua están representados en una exposición organizada por nicaragüenses exiliados en Costa Rica.

Está en el primer piso de la Asamblea Legislativa y busca evidenciar la pesadilla a la que se enfrentan quienes se oponen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Entre lo que más llama la atención está la réplica de una celda de tortura de las que utiliza el gobierno en sus prisiones para torturar a quienes demandaron democracia o respeto a los derechos humanos.

En esos espacios, que son pequeños, se les trata de la peor manera: “Reciben pocos alimentos y de muy mala calidad, lo que ha generado que algunos hayan perdido hasta 40 libras en un periodo de 3 meses. No se les permite hablar, están sometidos a un aislamiento prolongado o permanente, sin exposición a luz solar y sin condiciones mínimas de higiene”, explica el sitio www.sehumanonicaragua.com

“Tampoco tienen acceso a sábanas, frazadas y objetos de cuido personal o material de lectura. Además, se les someten a multiples interrogatorios diariamente, con los que se les tortura psicológicamente, se les humilla y les insinúan que están solos y han sido abandonados por sus familiares”, añade.

Para Ortega, que gobierna desde 2007, los opositores presos “no son políticos”, sino “criminales” que organizaban un golpe de Estado.

Celda de tortura. En la exposición de la Asamblea Legislativa hay una réplica de una celda de tortura, que se hizo con testimonios de sobrevivientes. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

A pesar de hallarse en Costa Rica, los exiliados se mueven con miedo. No olvidan cómo en setiembre fue baleado el activista Joao Maldonado, quien todavía lucha por recuperar la salud.

En la exposición la encargada de explicarla, una nicaragüense, nos dijo: “prefiero no dar mi nombre y que no me tomen fotos a pesar de estar en este precioso país, los infiltrados de Ortega-Murillo son muchos y ya nos demostraron que nos buscarán para matarnos”, dijo.

En relación con los presos políticos, afirmó: “Todos están vivos, pero sus vidas están en peligro. Sabemos en que están en condiciones inhumanas, que los 39 últimos (detenidos más recientemente) están en una cárcel que se llama El Chipote y se encuentran en muy malas condiciones de salud y sicológicas.

Con 77 años. Don Francisco Aguirre, con 77 años, es el preso político de más edad. Reproducción Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

“Algunos están encarcelados desde hace seis meses, solo uno nada más tiene un mes. Aquí (en la exposición), presentamos solo estos cuatro: el primero fue canciller de Nicaragua y embajador ante Estados Unidos, es el preso político de mayor edad en estos momentos (77 años), se llama Francisco Aguirre Sacasa. Su gran pecado fue opinar en contra de Ortega-Murillo”, explicó la exiliada.

Otra de los casos es el de “El Tigrillo”, como se conoce a John Cerna, un estudiante que ya tiene casi dos años preso y es un ejemplo de los muchos jóvenes estudiantes encarcelados, como Lester Alemán y Max Jerez.

[ Líder estudiantil nicaragüense: “Estamos cerca de la victoria” ]

El Tigrillo está en la cárcel La Modelo, mandada construir por el dictador Anastasio Somoza.

Torturada. Tamara tiene cinco meses de ser torturada en una celda especial para eso. Reproducción Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

La tercera es Violeta Granera, defensora de los derechos humanos que el 26 de octubre cumplió 140 días detenida ilegalmente; no estaba con ningún partido político, tiene décadas de ser activista y está presa porque era considerada una de las principales líderes de los movimientos de la oposición contra la dictadura.

[ Detenido en Managua estudiante que llamó asesino a Ortega y estuvo refugiado en Costa Rica ]

El cuarto caso es el de Tamara Ávila, activista miembro de un movimiento y un partido político llamado Unidad Nacional Azul y Blanco. Está presa en una celda de castigo desde hace cinco meses donde se le tortura. Tiene una hija de 5 años.

Estudiante. John Cerna tiene ya dos años de estar preso por Ortega-Murillo. Reproducción Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

“Todos los presos políticos están en condiciones deplorables, inhumanas y sin tener orden de captura, mucho menos haber cometido algún delito. Los acusan de conspiración, traición a la patria y menoscabo de la soberanía”.

Muchas de esas acusaciones se las sacó de la manga el gobierno para quitar del camino a quienes se le oponían.

Defensora. Doña Violeta Granera es una defensora de los derechos humanos desde hace más de diez años. Reproducción Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

Sin rivales libres

La mayoría de opositores huyó en medio de una ofensiva que ha encarcelado desde junio a 39 ciudadanos contrarios al régimen, entre ellos siete aspirantes presidenciales que buscaban unirse para enfrentar a Ortega, quien, tras 14 años en el poder, busca su cuarto mandato consecutivo en las elecciones del domingo.

De esos aspirantes la favorita era la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por el dictador Anastasio Somoza.

Fatal. Ese hueco en el suelo es el servicio sanitario en las celdas de tortura. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Según una encuesta de Cid-Gallup --criticada por el gobierno sandinista--, el 65% de la población habría votado por un candidato opositor y apenas un 19% por Ortega.

Por puños. En el 2018 la dictadura detuvo estudiantes por montones. Reproducción Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 100.000 nicaragüenses emigraron desde las protestas del 2018.

Desde el exilio, sobre todo en Costa Rica, Miami y Madrid, los opositores organizan marchas contra lo que llaman “farsa electoral”, e instan a los nicaragüenses a la abstención: “En Nicaragua no hay por quién votar, ni por qué votar”, afirman.

En www.sehumanonicaragua.com hay una carta a Daniel Ortega en la cual se le pide dejar libres a los presos políticos; es posible firmarla para unirse a la iniciativa.