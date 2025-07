¡Celebremos a los peluditos de la casa que siempre andan bien catrineados!

Con mucha alegría vamos a celebrar en esta nota a esos miembros de la casa que tanto queremos y que nos hacen tan felices: las mascotas.

Aquí Dieguito pegando porte y la vara. (Tomada de Facebook)

Es que justo este domingo 14 de enero se celebra el Día Mundial de Vestir a tu Mascota, una fecha especial en muchos hogares, en los que sus peluditos tienen hasta sus propios clósets con la ropita que usarán durante la semana, fechas importantes o solo cuando hace mucho frío.

Preciosa no pasa fríos con semejante sueta. (Tomada de Facebook)

¿Cómo nace el Día Mundial de Vestir a tu Mascota? Resulta que es un día oficialmente aceptado en Estados Unidos y muchos otros países, el cual nace en el 2009, debido a la iniciativa de Collen Paige, una escritora y experta en el estilo de vida de las mascotas y sus familias. Ella también es conservacionista y defensora del bienestar de los animales.

Danna Isabella es toda una coqueta para las fotos. (Tomada de Facebook)

Pues Collen Paige organizó un desfile de mascotas en Florida, Estados Unidos, pidiendo que esas mascotas fueran vestidas lo más llamativa posible, con colores encendidos y alegres. Al evento se le llamó “National Dress Up Your Pet Day (Día Nacional de Vestir a tu Mascota).

A Copo de Nieve también le gusta andar chaneada. (Tomada de Facebook)

¿Es algo nuevo?

Para nada. Vestir a las mascotas es una costumbre que tiene varios siglos de realizarse. De acuerdo a descubrimientos arqueológicos, se pudieron encontrar pistas de que la humanidad vestía a sus animales desde hace siglos.

Cuando hay que vestirse elegante no hay nadie como Titán Antonio. (Tomada de Facebook)

Los datos arqueológicos confirman que en el Antiguo Egipto y en la Antigua Roma, era completamente normal hacer collares personalizados con el nombre de la mascota.

Coffe fue rescatado de la calle y ahora es todo un cito paolo. (Tomada de Facebook)

Está demostrado por la ciencia arqueológica que estos collares se hacían en grandes cantidades y que incluso, en las guerras, las tropas romanas acostumbraban a vestir a los perros y caballos para protegerlos en el campo de batalla.

Vean a Nucita posando justo con su ropita favorita. (Tomada de Facebook)

A partir de 1920, las damas de la alta sociedad solían vestir a sus mascotas con ropita confeccionada con las mismas telas con las que a ellas les hacían sus lujosos vestidos.

Princesa y Nube en verdad se lucieron la Navidad pasada. (Tomada de Facebook)

¿Es bueno vestir a la mascota?

Para responder esta pregunta buscamos al Colegio de Veterinarios de Costa Rica, quienes nos contactaron con una de sus representantes, la veterinaria Laura Flores Gutiérrez, dueña de la veterinaria Vet Pet, quien nos explicó que lo realmente importante es analizar todos los puntos de vista.

Asi se vistió Melco para ir a conquistar a la perrita del vecino. Dicen que le fue pura tejas. (Tomada de Facebook)

“Muchas personas visten a su mascota para humanizarlas y eso no está bien. Hay que dejar bien claro, lo digo como profesional en veterinaria, que las mascotas son mascotas y los humanos, son humanos.

Lizzy sí está bien protegida y vestida porque está en un clima donde cae nieve. (Tomada de Facebook)

“Un perrito no es un hijo humano, es un animal que tiene necesidades muy diferentes a las de los humanos y se deben comprender muy bien esas necesidades para darle el trato que merece y necesita”, explica.

Diay, no ven a Bebé jugando de Thalía con esa ropita. (Tomada de Facebook)

Flores reconoce que hay países en los que, debido al clima, se hace necesario ponerles ropa a las mascotas para mantenerlos calientes, una situación muy diferente a lo que sucede en muchos países de Latinoamérica.

A Jack le dijeron que se vistiera para la cena de Navidad y sacó el mejor traje que tiene. (Tomada de Facebook)

“En Costa Rica y dentro de casa, no es necesaria la ropa. Por ejemplo, tengo quince perros, varios son chihuahuas y esos son más friolenticos y por ahí uno puede ponerles ropita en días muy fríos. También se pueden vestir perritos adultos mayores porque a ellos se les hace más difícil retener el calor.

Kiara todos los día luce bella y hermosa. (Tomada de Facebook)

“Las familias deben pensar en qué tan cómoda estará la mascota si le ponen esta o aquella ropa, porque podría ser que del todo no la necesite. Los animales nacieron sin ropa, así que ponerles podría incomodarles, como pasa con los gatos.

Princesa tuvo su trajecito navideño para las frías mañanas de diciembre del 2023. (Tomada de Facebook)

“En este país, y porque lo he visto, hay gente que va al mar y le pone vestido de baño al perro. Eso es algo extremo que no se necesita. En zonas de mucho calor no es para nada conveniente ponerles ropita a las mascotas.

“Los perros liberan calor muy diferente a los humanos, ellos no sudan para regular su temperatura, ellos jadean y les cuesta más nivelar su temperatura y si encima tienen ropa, podrían sufrir lo que se llama, un golpe de calor”, aclaró la veterinaria.

¿Qué es el golpe de calor?

“Es cuando a la mascota le sube la temperatura a un punto tal, que si no es atendido inmediatamente podría sufrir serias consecuencias de tanto calor e incluso puede morir”, nos responde la vocera del Colegio de Veterinarios.

A Muñequita le encanta la ropita que es de color rosado. (Tomada de Facebook)

Explica Flores que para estos temas lo fundamental es usar el sentido común y cita el ejemplo de que una familia no puede pensar que le van a poner vestido de baño a su perro de raza husky siberiano, que es bien peludo, si lo llevan a la playa.

“En el país hay muchas familias que visten constantemente a sus perros french poodle, pero esos perros son peluditos no necesitan ropa todos los días. Si van a llevar a su perro a un lugar abierto donde le pega el sol, mejor no le pongan nada de ropa.

“Otro tema es que cuando las personas son friolentas tienden a humanizar a la mascota y creen que porque ellos, los humanos, tienen frío, el perrito también. No. Ellos tienen pelitos, podría ser que no tengan frío. La ropita es linda y para ciertas ocasiones, pero no todo el tiempo”, reiteró Flores.