El técnico del Puntarenas FC, César Alpízar, reconoce que a su equipo resiente mucho no jugar verdaderamente de local, en su estadio Lito Pérez de Puntarenas.

César Alpízar: “Hace falta la samba y el calorcito de Puntarenas”. (Puntarenas F.C./Puntarenas F.C.)

“No nos vamos a sentir en casa en ningún otro estadio. Hace falta la samba, hace falta el calorcito y la afición de Puntarenas”, aseguró el técnico nacido en Esparza.

Puntarenas jugó de local ante Alajuelense (el partido finalizó 0-0) en medio de la lluvia josefina del estadio Ernesto Rohormoser en Pavas, San José, nada que ver con el cálido clima porteño.

“A pesar de que estamos en casa, jugamos de visita, sin nuestra gente. Para nosotros es complicado no tener las sensaciones (del Lito Pérez)”, agregó.

Puntarenas, jugando de local en el Ernesto Rohrmoser de Pavas, empató 0-0 con Alajuelense. (prensa LDA/Prensa)

En este torneo Apertura 2025 Puntarenas no arrancó con la dinamita del torneo anterior, lleva cuatro partidos e igual cantidad de puntos, eso significa que dejó 8 perdidos en el camino.

Pese a estos flacos 4 puntos, Alpìzar confirma que la brújula del equipo apunta a ser campeones nacionales.

“Si no tenemos la convicción de saltar a la cancha a competir por un torneo, no tenemos un norte fijo. La consigna siempre es remar, pero si no tenemos un norte nunca vamos a avanzar hacia ningún lado. El objetivo de clasificar y ser campeones siempre va a estar”, aseguró.

Para el técnico las cosas no se hacen mal.

“El equipo este torneo creo que no ha desentonado, no hemos encontrado los marcadores que queremos, el marcador favorable, pero hemos demostrado que salimos a la cancha a proponer, hacer buen fútbol, a buscar los juegos. Estamos más cerca de ganar, del éxito, de hacerlo bien, que de hacerlo mal”.

La afición porteña y su alegría cálida le hace falta al camerino del Puntarenas FC (Rafael Pacheco Granados)

Le encantó del 0-0 contra la Liga que sus muchachos superaron el obstáculo de no caerse en los segundos tiempos.

“En este segundo tiempo el equipo compitió, corrió, metió, no desentonamos en el juego con relación al primer tiempo”, reconoció con alegría.

Vuelve Puntarenas a su Lito Pérez, al menos a puerta cerrada por decisión del Ministerio de Salud.

Hará falta la afición y la samba, pero al menos tendrá el calorcito de la costa y eso alegra al entrenador chuchequero.