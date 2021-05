En uno de los kioscos ubicados en el parquecito frente a Correos de Costa Rica, en Chepe centro, un hombre que no se identificó hizo una pequeña fila, pidió un número y cuando se lo entregaron se dio cuenta de que no era para el sorteo de este martes. “¿Para hoy no hay?”, preguntó. La vendedora dijo no con la cabeza y el hombre jaló sin comprar nada.