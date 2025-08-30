Chances de este viernes: estos fueron los números ganadores

Revise sus números y compruebe si la suerte estuvo de su lado. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes su tradicional sorteo de los chances y dio a conocer a los afortunados ganadores.

Estas fueron las combinaciones favorecidas con los principales premios:

Premio mayor: 21, serie 100

21, serie 100 Segundo premio: 72, serie 174

72, serie 174 Tercer premio: 24, serie 925

El premio mayor estaba bien jugoso con un monto de ¢120 millones por emisión, así que si usted fue uno de los ganadores puede reclamarlo directamente en las oficinas de la JPS, en los puntos autorizados de sus socios comerciales o en cualquier sucursal del Banco de Costa Rica.

Si la compra la hizo por internet, el dinero se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria registrada en el sistema de la JPS.

El segundo premio estaba valorado en ¢37 millones por emisión y el tercero en ¢9 millones por emisión.

El próximo sorteo se llevará a cabo el próximo domingo a las 7:30 p.m.