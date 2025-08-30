Nacional

Chances de este viernes: estos fueron los números ganadores

Estos son los números que resultaron ganadores en los chances de este viernes

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Un estudio de televisión con las tres tómbolas de donde se eligen número, serie y premio ganador de los chances.
Revise sus números y compruebe si la suerte estuvo de su lado. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes su tradicional sorteo de los chances y dio a conocer a los afortunados ganadores.

Estas fueron las combinaciones favorecidas con los principales premios:

  • Premio mayor: 21, serie 100
  • Segundo premio: 72, serie 174
  • Tercer premio: 24, serie 925

El premio mayor estaba bien jugoso con un monto de ¢120 millones por emisión, así que si usted fue uno de los ganadores puede reclamarlo directamente en las oficinas de la JPS, en los puntos autorizados de sus socios comerciales o en cualquier sucursal del Banco de Costa Rica.

Si la compra la hizo por internet, el dinero se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria registrada en el sistema de la JPS.

El segundo premio estaba valorado en ¢37 millones por emisión y el tercero en ¢9 millones por emisión.

El próximo sorteo se llevará a cabo el próximo domingo a las 7:30 p.m.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

