Chances de este viernes: estos son los números y las series que dejaron nuevos millonarios

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este viernes 30 de octubre dejó nuevos ganadores.

Pasadas las 7:30 p. m., las tómbolas revelaron las tres combinaciones favorecidas del sorteo número 7.082.

Sorteo de los Chances Junta de Protección Social (jps/jps)

La Junta de Protección Social anunció que el premio mayor es de ¢240 millones en dos emisiones, por lo que cada entero favorecido recibe ¢120 millones.

¿Cuáles fueron los números ganadores de Chances?

Estas fueron las combinaciones que resultaron favorecidas:

Premio mayor: número 23, serie 515.

número 23, serie 515. Segundo premio: número 41, serie 816.

número 41, serie 816. Tercer premio: número 88, serie 765

¿Dónde puede reclamar los premios de Chances?

Si usted tiene alguna de las fracciones favorecidas, puede reclamar su premio a través de los diferentes canales habilitados por la Junta de Protección Social.

Entre las opciones están: las cajas ubicadas en las instalaciones de la JPS, en San José; algunas entidades bancarias, como el Banco de Costa Rica (BCR); y los comercios autorizados por la institución.

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En caso de que haya comprado las fracciones ganadoras por medio de la plataforma en línea de la JPS, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que tenga registrada.