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¡Oxígeno para la Cruz Roja! Benemérita recibirá 1.500 millones de colones pero aún ocupa un milagro para no quebrar

Tesorería Nacional confirmó giro de fondos y proceso en camino para concretar otro

Por Juan Pablo Garita Sánchez

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Cruz Roja
Tesorería Nacional confirmó que se giraron fondos y se encuentra otro proceso para girar más. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El clamor del pueblo se hizo sentir: la Benemérita Cruz Roja Costarricense recibirá por parte del Estado ₡1.500 millones provenientes del presupuesto extraordinario, luego de que el Ministerio de Salud presentó ante la Tesorería Nacional —órgano adscrito al Ministerio de Hacienda— la solicitud de transferencia correspondiente para inyectar estos recursos.

Según los datos suministrados a La Teja por la Unidad de Comunicación Institucional, que remitió la información brindada por la Tesorería Nacional: “Esta solicitud se encuentra en proceso de revisión y cumplimiento de requisitos por parte del Ministerio de Salud”.

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Asimismo, las autoridades confirmaron que el pasado 23 de octubre, la cartera de Salud le giró a la benemérita institución otros ₡1.847 millones. Este monto corresponde a la suma de ₡1.622 millones financiados a través de la Ley 8114, y de ₡225 millones provenientes de la Ley 9078, recursos que están destinados a los comités auxiliares.

La Benemérita institución cuenta con muchos comités que son ejemplo en generación de fondos propios. Foto: Cortesía de Cruz Roja para La Teja.
La Benemérita institución informó hace algunas semanas que requieren 25.000 millones para cubrir su operación. Foto: Cortesía de Cruz Roja para La Teja. (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja)

El giro de estas partidas presupuestarias se materializa en el marco de las dificultades económicas que atraviesa la institución. Esta crisis financiera compromete seriamente la continuidad de las operaciones de rescate y atención de la Cruz Roja en múltiples zonas del país.

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Pese a este ingreso de capital estatal, la Cruz Roja había anunciado hace algunas semanas que requieren de ₡25.000 millones para poder cubrir sus operaciones.

Por este motivo, la benemérita institución lanzó recientemente la campaña de recaudación de fondos denominada “Colecta que salva vidas”.

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Juan Pablo Garita Sánchez

Juan Pablo Garita Sánchez

Periodista de Nacionales en La Teja, estudiante de periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica y fotógrafo. Primera experiencia profesional de lleno en un medio de comunicación, con experiencia en coberturas de televisión y radio a nivel nacional.