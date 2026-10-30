Sindicato del AyA advierte que ahora Hacienda maneja su plata y teme problemas con salarios y su autonomía

El sindicato de Acueductos y Alcantarillados (AyA) pegó el grito en el cielo y asegura que recientemente se dio un cambio enorme en la administración de sus finanzas que pone en riesgo el pago de salarios, los intereses de las platas que entran a la institución y también su autonomía.

Mario Rodríguez, vocero del sindicato, explicó que desde el pasado 15 de octubre habría entrado a regir una ley que le quita a la institución el manejo de sus propios dineros.

Sindicato del AyA denuncia cambio en el manejo de las finanzas de la institución. (Alonso Tenorio)

Ahora, toda la plata que el AyA recauda tiene que pasar directo a la caja del Ministerio de Hacienda, entidad que se encargará de administrarla. Para el sindicato, esto es un duro golpe que les arrebata su autonomía financiera.

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¿Peligran los salarios de los trabajadores?

La mayor preocupación que tienen los empleados es que, a la hora de pagar planillas, todo dependa de los sistemas de Hacienda.

“Ya conocemos en el Ministerio de Hacienda la gran cantidad de ataques cibernéticos y los problemas que tiene para los traslados de dineros”, advirtió Mario, temiendo que los trabajadores se queden sin su salario o el pago de horas extras.

Y el susto no es en vano. Este jueves 29 de octubre, Rodríguez confirmó que en este último pago ya se detectaron aparentes faltantes de dinero por pagos retroactivos que los trabajadores arrastran desde abril.

El sindicalista dice que están analizando cada caso al detalle para hacer un oficio y presentar el reclamo respectivo.

Sindicato no descarta golpe al bolsillo de los abonados en el futuro. (Shutterstock)

AyA dice que no pasa nada, pero experto confirma riesgos

Buscamos a las autoridades del AyA para que nos explicaran sobre el cambio. Por correo electrónico, la institución respondió que “desconocen de dónde obtiene el sindicato esa información”.

Aseguraron que ellos siguen siendo responsables de los salarios y que “no se presentan problemas”. Sin embargo, cuando les repreguntamos por la aplicación de esta nueva ley, guardaron silencio y no volvieron a responder.

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También consultamos a Juan Carlos Castro Loría, un abogado experto en Derecho Administrativo. Él explica que el cambio busca evitar que las instituciones tengan plata ociosa mientras el Gobierno se endeuda.

El experto explicó que, aunque el AyA sigue siendo el dueño de su plata, Hacienda ahora administra su disponibilidad. Además, reconoció que sí existe un riesgo operativo de que se den atrasos en los sistemas.

“Los problemas podrían surgir por fallas de conexión entre sistemas, rechazo de archivos, diferencias en los calendarios de procesamiento o procedimientos lentos para corregir errores. Las horas extraordinarias merecen especial atención porque sus montos pueden variar y requieren comprobación y aprobación antes del pago”, detalló el experto.

Hacienda administraría ahora las finanzas de AyA. (Alonso Tenorio)

Adiós a los intereses que recibía el AyA

Mario explicó que antes, cuando el AyA tenía sus millones en los bancos, generaba ganancias por intereses.

Esa platita extra “se la ganaban los abonados para los servicios públicos”, ayudando a mantener la solvencia institucional y las tarifas. Pero ahora es muy probable que esos intereses se los deje el Ministerio de Hacienda; habrá que ver qué pasa en estos primeros meses del cambio.

El abogado Castro confirma este temor: la nueva ley establece que los saldos en este sistema, como regla general, no generan intereses a favor de las instituciones.

“Aplicado al AyA, esto significa que los recursos propios destinados a necesidades de largo plazo podrían encajar en esa excepción; no basta con que sean ingresos propios para que todos generen intereses. Tampoco está garantizada la misma tasa que antes pagaba un banco”, explicó el abogado.

Aunque es muy prematuro decir si esto causará un golpe directo en el recibo del agua, el sindicato advierte que a largo plazo esto podría generar afectaciones económicas que, lamentablemente, terminarían repercutiendo en los bolsillos de todos los abonados.