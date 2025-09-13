Chances de la JPS: Estos son los números ganadores de este viernes 12 de setiembre

El sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social (JPS) le alegró la noche a varios dichosos este viernes.

Los chances dejaron varios ganadores. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Estos son los números y series ganadoras:

Premio mayor: número 05, serie 699

Segundo premio: número 58, serie 406

Tercer premio: número 55, serie 764

Recuerde que el premio mayor estaba en 240 millones en dos emisiones.

Si usted resultó ganador (invite) lo felicitamos y sino, le recordamos que el próximo sorteo de lotería será este domingo con grandes premios.

LEA MÁS: Escolares llevaron desfile de faroles a los pacientes del Hospital de Alajuela

Mientras que el acumulado está en 250 millones repartido en dos emisiones, aún quedan 53 bolitas con premios extras y 1 bolita de acumulado.

Sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social 12 de setiembre (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Joven se accidentó en 2022, ganó recurso de amparo porque no lo atendían y no van a creer lo que le dice que le hicieron en el hospital