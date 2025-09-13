Nacional

Chances de la JPS: Estos son los números ganadores de este viernes 12 de setiembre

Revise aquí si los Chances le dejaron los bolsillos llenos de dinero

Por Silvia Coto

El sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social (JPS) le alegró la noche a varios dichosos este viernes.

Imagen de tómbola de sorteo de lotería
Los chances dejaron varios ganadores. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Estos son los números y series ganadoras:

Premio mayor: número 05, serie 699

Segundo premio: número 58, serie 406

Tercer premio: número 55, serie 764

Recuerde que el premio mayor estaba en 240 millones en dos emisiones.

Si usted resultó ganador (invite) lo felicitamos y sino, le recordamos que el próximo sorteo de lotería será este domingo con grandes premios.

Mientras que el acumulado está en 250 millones repartido en dos emisiones, aún quedan 53 bolitas con premios extras y 1 bolita de acumulado.

Sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social 12 de setiembre
Sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social 12 de setiembre (Cortesía/Cortesía)

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

