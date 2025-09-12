Escolares llevaron desfile de faroles a los pacientes del Hospital de Alajuela

En estas celebraciones de los 204 años de vida independiente se vivió un tremendo gesto de patriotismo y amor cívico.

Estudiantes de la Escuela Holanda de Alajuela llevaron su desfile de faroles al Hospital de Alajuela (Cortesía/Cortesía)

Resulta que los estudiantes de la Escuela Holanda de Alajuela se fueron al Hospital San Rafael de la provincia para realizar el desfile de los faroles y que así los pacientes pudieran disfrutarlo.

Este acto nace por la inquietud de la directora del hospital, la doctora Karen Rodríguez, quien buscó a la Escuela Holanda ya que los pacientes que están internados en este momento no pueden disfrutar de las fiestas patrias.

A la gente de la Escuela Holanda le encantó la idea y sin pensarlo dos veces se llevaron a sus estudiantes para que recrearan el desfile de faroles y un pequeñito acto cívico y que así los pacientes no se quedaran sin su celebración.

Hubo una parte del los estudiantes que desfilaron con faroles dentro del hospital, otra parte realizó un lindo desfile por fuera para que los pacientes pudieran ver por los ventanales el evento.

La Escuela Holanda está cumpliendo 70 años de fundada.

Escolares llevaron desfile de faroles al Hospital de Alajuela. (Cortesía/Cortesía)

No todos los estudiantes pudieron entrar por los cuidados sanitarios por eso hubo desfile adentro y exhibición de bailes típicos y la banda, afuera.

Aquí les dejamos las mejores fotos:

