Chances: Estos son los números ganadores de los premios de la Junta de Protección Social de este martes

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Este martes, 25 de agosto, se jugó el sorteo de Chances número 7063, en el cual se dieron a conocer los números ganadores de cada premio.

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El premio mayor era de ¢160 millones en dos emisiones. La fracción costaba ¢1000 y el entero en ¢5000.

La Junta de Protección Social (JPS) mantuvo en vilo a los jugadores mientras las tómbolas giraban y salían las bolitas con el número.

Estas fueron las combinaciones que salieron esta noche:

Premio mayor: 25, serie 735

Segundo premio: 54, serie 922

Tercer premio: 60, serie 998

Reclame su premio

Si resultó ganador en este sorteo, aproveche para reclamar su premio. Puede hacerlo en las oficinas de la JPS o en el banco.

Recuerde que debe llevar el pedacito o el entero en buen estado.

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En caso de que haya comprado en línea, espere a que el dinero sea depositado en la cuenta bancaria que registró.

El acumulado está en ¢1.004 millones en dos emisiones. Se jugaron 25 bolitas en blanco dentro de la tómbola y solo una de estas con la palabra: acumulado.

Sin embargo, la bolita salió en blanco, esto aumenta a ¢25 millones el acumulado para el próximo viernes 28 de agosto, es decir para un total de ¢1.029 millones.

La JPS jugó este martes los Chances. Si usted resultó ganador, reclame su premio ante la Junta o algún banco autorizado. (Captura de pantalla)

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