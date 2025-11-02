ChatGPT Atlas, la nueva herramienta con Inteligencia Artificial que promete dar guerra a Google

El ChatGPT se ha convertido en una herramienta de trabajo y de estudio para gran parte de la población, y acaba de lanzar una nueva función llamada ChatGPT Atlas, un navegador que competirá con Google.

El medio de comunicación BBC News informó que OpenAI, creador de ChatGPT, presentó el navegador web basado en inteligencia artificial y con él busca nuevas formas de monetizar su apuesta por la Inteligencia Artificial (IA).

ChatGPT Atlas es la nueva herramienta con Inteligencia Artificial que dará guerra a Google. (AFP)

Aunque la idea es que la nueva función esté disponible para todos los usuarios de los planes Free, Plus, Pro, Go y Business de todo el mundo, de momento, solo pueden descargar Atlas para macOS en el enlace chatgpt.com/atlas⁠.

Las versiones para Windows, iOS y Android están en desarrollo y se espera que muy pronto estén disponibles.

“La IA nos da la extraordinaria oportunidad de replantearnos el modo de usar la web. El año pasado, le agregamos a ChatGPT la característica de búsqueda, para que pudieras acceder de forma instantánea a información actualizada proveniente de toda la red. Esta característica se convirtió rápidamente en una de las más utilizadas. Sin embargo, la mayor parte de tu trabajo transcurre en el navegador”, informó OpenAI cuando hizo el anuncio.

“Ese es tu contexto y el lugar donde despliegas tus herramientas. Un navegador con ChatGPT integrado es lo más parecido a un superasistente que comprende tu mundo y te ayuda a lograr tus objetivos”, agregó la empresa.

ChatGPT Atlas está disponible para los usuarios de Apple y pronto para los demás sistemas operativos. (ChatGPT)

La nueva herramienta promete ser amigable

Esta nueva herramienta se detalla como amigable y muy útil, ya que la IA ayudaría a interpretar lo que el usuario necesita.

“Gracias a Atlas, ChatGPT puede acompañarte a cualquier parte de la web y ayudarte en la ventana en la que te encuentres, ya que entiende lo que quieres hacer y puede ejecutar tareas por ti, sin necesidad de copiar y pegar ni de salir de la página. Tu memoria de ChatGPT viene integrada; de este modo, puedes hacer cosas nuevas basándote en los detalles de tus conversaciones anteriores.

“Cuanto más uses Atlas, más inteligente y útil se vuelve ChatGPT, gracias a las memorias del navegador. Eso significa que a ChatGPT puedes hacerle preguntas como: ’Busca todas las ofertas de trabajo que estuve mirando la semana pasada y hazme un resumen de las tendencias del sector para que pueda prepararme para las entrevistas’. En Atlas, las memorias del navegador son totalmente opcionales y tú tienes siempre el control: puedes verlas, administrarlas o eliminarlas en cualquier momento desde la configuración", explica OpenAI.

La herramienta sería la competencia del buscador de Google. (Shutterstock)

Empezar a usar Atlas es muy sencillo

Comenzar a usar Atlas es muy sencillo: cuando lo abras por primera vez, debes iniciar sesión en ChatGPT e importar tus marcadores, contraseñas guardadas e historial de navegación desde tu navegador actual.

Algo importante para tomar en cuenta es que el control parental también funciona en Atlas.

“Si un padre configuró el control parental para ChatGPT, ese mismo ajuste se aplicará a ChatGPT en Atlas. Además, Atlas cuenta con nuevos controles parentales, como la opción de desactivar el historial del navegador y el modo de agente”, detalló OpenAI.

Habrá un ChatGPT Atlas de pago para quienes quieran adquirirlo. (ChatGPT Atlas)

La compañía anunció que Atlas también ofrecerá un modo de agente pago, el cual realizará búsquedas por sí solo para los usuarios.

A inicios de octubre, ChatGPT había alcanzado los 800 millones de usuarios activos semanales, cuando en febrero tenía 400 millones, según la firma de datos e investigación Demandsage.