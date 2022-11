Chef dejó la cocina para cumplir su sueño de trabajar en el campo

Carolina Araya es una pulseadora creadora de Demeter Innovation Lab, empresa que busca impulsar el mejoramiento de la floración del café y con ello aumentar hasta en un 20% la producción del grano.

Carolina Araya dejó de lado su profesión y se metió de lleno a ayudar a su esposo en la empresa familiar. (Cortesía )

Aunque ya tenía 15 años trabajando con su esposo en una empresa de desarrollo de software, luego de dejar su carrera como chef de lado, ella tenía la inquietud de tener algo propio y qué mejor que hacerlo cumpliendo su sueño de trabajar en el campo. Por eso hace tres años lanzó este proyecto, que pronto comenzará a aplicar en tres fincas cafetaleras para medir completamente sus resultados y poder ofrecerlo por todo el mundo.

“Quería desarrollar algo que tuviera que ver con agronomía y con tecnología y ONU Mujeres, por las vueltas de la vida, conoce mi proyecto y me recomienda al INCAE y se da la oportunidad de que me gane una beca con el LEADS Women Academy y le pude dar más forma al proyecto que es de agricultura de precisión”, explicó Araya.

Con tecnología aplicada mejora las condiciones de luz y agua de las matas de café. (Cortesía )

Ella vio cuáles eran los aspectos que se podían mejorar a la hora de la producción del café y con un ingeniero agrónomo vieron que si tomaban una hectárea de ejemplo para aplicarlas y mejorar la luminosidad, los nutrientes de la tierra y el estrés hídrico, mejorarían la floración y aumentarían la producción, que es lo que se necesita.

Hace tan solo tres años inició con las investigaciones y hace un año que comenzó a desarrollar el prototipo. (Cortesía )

“El campo siempre me ha encantado y mis padres no me dejaron estudiar agronomía, entonces siempre pensé en el agro y ONU Mujeres me orientó a hacerlo con el café, porque 3 de cada 10 productoras son mujeres que han heredado las fincas”, comentó la vecina de Santo Domingo de Heredia.

Si pega el prototipo con el café, podría ofrecerlo y aplicarlo a otros cultivos.