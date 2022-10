¡Chisme! Youtuber nicaragüense que vive en Costa Rica recibió misterioso ramo de flores (Videos)

La joven contó que llegaron flores con un intenso mensaje La joven contó que llegaron flores con un intenso mensaje

La youtuber nicaragüense Jaqueling Florez quedó impresionada y súper extrañada porque un día de estos salió de su casa, en Río Cuarto de Alajuela, y se fue para las oficinas de correo a dejar unos paquetes y recibió una sorpresota.

Mientras iba pasando frente a una floristería la llamaron del local y le dijeron que le habían dejado un regalo, en ese momento le entregaron un ramo de flores bien bonito.

La joven contó lo ocurrido en un video en su cuenta de TikTok y dijo que no tenía idea quién le había mandado el regalo.

Lo que decía la tarjeta la dejó todavía más intrigada: “Qué te parece si viajamos juntos por todos los caminos que nos presente la vida”, un mensaje bastante “fuerte”, según dijo la misma Jaqui.

La influencer aclaró el misterio de las flores

El remitente decía: “Con cariño desde el fin del mundo”, pero aún así la joven quedó fascinada con las flores tan bonitas.

El misterio de las flores se resolvió un día después cuando Jaqui reveló que ya sabía quién se las había mandado.

“Muchas personas me decían que ellos me las habían enviado y la verdad estaba bien confundida, pero les cuento, les traigo el chisme, esas rosas me las envió un seguidor de Argentina, en la vida yo esperé una cosa así, mis respetos para él, se las ingenió porque no sabe mi dirección pero me envió las flores a una floristería que está donde yo siempre voy a dejar paquetes al correo, todos los días voy a ese lugar”, relató.