“Mis papás me criaron con la filosofía de ayudar a las personas y aprender a decir sí puedo. No podía negarme, jamás, al llamado del paciente que no conocía, pero que necesitaba de mí. Decidí dejar a mi esposa que empezaba con los dolores de parto y emprendí el viaje de 17 horas seguidas, entre ida y vuelta. Durante el viaje don Iván me confesaba que solo añoraba regresar a su casa para descansar en paz”, narró Olger.