Christian Bulgarelli confirmó algo que le hace mucho daño a la cuestionada imagen de Rodrigo Chaves

El productor audiovisual Christian Bulgarelli soltó la sopa en una comisión en la Asamblea Legislativa y dejó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, muy mal parado.

El compareciente confirmó ante los legisladores que en el 2022 el presidente Rodrigo Chaves Robles, pidió contratar en su empresa productora a Federico Cruz, alias Choreco, quien fue asesor de imagen del mandatario hasta principios de diciembre del 2023.

Christian Bulgarelli soltó la sopa ante los diputados. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Bulgarelli aseguró que Chaves giró la orden por medio de la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció el cargo de mayo a agosto del 2022. El productor contó que la intención era que Choreco formara parte del contrato de $300.000 (que luego se amplió a $405.000) que su productora audiovisual Nocaut obtuvo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.

“Doña Patricia negoció eso con el señor presidente; ella me lo comunica a mí y me dice que Federico tiene que estar dentro del contrato. Yo no veo problema y accedo a eso”, respondió Bulgarelli ante una pregunta de la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional.

LEA MÁS: Diputada explota contra la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, ojo a lo que le dijo

Álvarez le preguntó si la petición venía directo del presidente y él respondió: “Sí señora, venía desde el presidente, a través de Patricia Navarro”.

Sin embargo, Bulgarelli insistió en que la orden al final se descartó y que su empresa no le giró ningún pago a Federico Cruz. Aseguró que, en Nocaut, solo trabajó el hijo de este último, Tomás Cruz, como asistente de producción.

Rodrigo Chaves habría pedido que contrataran a Choreco en la agencia de Bulgarelli, pero al final eso no se dio. Foto: AFP. (ROBERTO CISNEROS/AFP)

LEA MÁS: Predicciones 2024 de periodista tico: Keylor comprará un equipo, habrá un sonado divorcio y cantante morirá

“Cuando entiendo que Federico es asesor del presidente, les recomendamos que no es correcto que esté dentro del contrato, como al final no sucedió, no estuvo en el contrato”, enfatizó el productor audiovisual.

Otro tema que llamó mucho la atención es que Bulgarelli dijo que a él le pidieron hacer un contrato directo para el tema de los servicios de comunicación, pero en realidad terminó siendo una licitación pública que le quedó a la medida ya que la “ganó”, él asegura que nunca le dijeron que se trataba de una licitación.

La Teja pidió reacciones en Presidencia sobre el tema de la orden que habría dado Rodrigo Chaves para contratar a Choreco y sobre el supuesto “engaño” para que Bulgarelli hiciera el contrato de licitación que era para él mismo, pero aún no tenemos respuesta.