Predicciones 2024 de periodista tico: Keylor comprará un equipo, habrá un sonado divorcio y cantante morirá

El escritor y periodista Mauricio Azofeifa ya lleva rato dándonos las predicciones para el nuevo año y es bueno con sus pronósticos.

Para este 2024 no se ha querido guardar nada e incluso nos predice que Pérez Zeledón descenderá a segunda división y que una mujer volverá a luchar por la Presidencia de Costa Rica.

Mauricio Azofeifa lleva rato dando sus predicciones para cada nuevo año. (Cortesía)

Aquí les dejamos con las predicciones 2024, a ver si la pega como el año pasado cuando vaticinó la muerte de Chabelo:

1) Keylor Navas se acerca a Saprissa. El titular llena de ilusión a la afición morada, pero no será de inmediato que podrán verle uniformado, lo que sí pasará es que iniciará el camino hacia ser uno de los dueños principales del club morado. Con su dinero contribuirá a la construcción de una nueva Cueva lejos de Tibás.

Keylor podría ser noticia por su regreso a Saprissa, pero como dueño.

2) Un historico del fútbol nacional descenderá por primera vez a la segunda división. El Municipal de Pérez Zeledón caerá y comenzará su reconversión. Cuando vuelva a primera división ya no se llamará “Municipal”, no hay mal que por bien no venga.

Pérez Zeledón podría no terminar este 2024 en primera división. (Cortesía)

3) La selección va a tomar su tiempo, Gustavo Alfaro es un hombre trabajador y acostumbrado a los retos, esta capacidad le será de gran utilidad, puesto que las jóvenes promesas siguen siendo eso, promesas, y la Liga no los puede repatriar a todos. Por cierto, NO voy a predecir el retiro de Michael Barrantes, jugadorazo.

Alfaro va a tener que trabajar mucho con los jóvenes valores ticos para lograr una buena Sele. (JOSE CORDERO/AFP)

4) La competencia entre los canales de televisión parece haber llegado a una conciliación que suena más bien a matrimonio, los dos principales medios compartirán lecho nupcial.

5) En la nota rosa, el divorcio del 2024 va para (redoble de tambores)... Los reyes de España.

Los reyes de España podrían estarse divorciando este 2024. (agencia EFE)

6) En las siempre feas notas luctuosas, el final del camino llega para el actor multiganador Jack Nicholson, la estrella de acción Bruce Willis, la mítica Silvia Pinal, y quisiera no decir Madonna, pero luego pasa y nadie me va a creer que lo pensé, espero equivocarme.

Dentro de las predicciones de Mauricio está el fallecimiento de la Reina del Pop, Madonna. (Captura de video)

7) En lo que parece ser un triste déjà vu, Donald Trump será nuevamente presidente de los EE.UU.

8) Para elevar mí promedio de aciertos: Bukele será reelecto en primera ronda y con un porcentaje de escándalo. Una mujer será por primera vez presidenta de México. Maduro ganará las “elecciones” en Venezuela, pero cuidado, que podría estar mordiendo más de lo que puede masticar.

Bukele ganará por goleada las elecciones en El Salvador. (MARVIN RECINOS/AFP)

9) El 2024 será un gran año para las mujeres:

El ser humano regresará a la Luna por primera vez en más de 50 años y, por primera vez, una mujer formará parte de una misión espacial que alunice.

Andrea Vargas y Brisa Hennessyse se lucirán en París 2024.

La NASA vuelve a la Luna y con una mujer en su tripulación.

Una mujer anunciará su aspiración a la Presidencia de la República por uno de los partidos tradicionales, esto moverá el suelo para mucha gente.

Y en un particular atrevimiento, creo que por primera vez se discutirá con seriedad sobre su rol en la Iglesia católica.

A ver si antes del año 3000 la RAE deja de considerar el uso explícito del femenino como una complicación innecesaria.

10) La salud no de uno ni de dos, sino tres expresidentes de la República, preocupa, de corazón, espero que la bandera no llegue a ondear a media asta.

La salud de tres expresidentes se complicaría este 2024. (Rafael Pacheco Granados)

11) Palestina será finalmente reconocido por las Naciones Unidas como un miembro pleno de la organización, tendrá un territorio, un gobierno que no será dirigido por Hamás y el respeto internacional que merece.