Cierran escuela en Tibás por regreso de directora y protestas dejan niños agredidos

Portones de la escuela Miguel Obregón se encuentran encadenados. (Madre de Familia/Madre de Familia)

La mañana de este jueves 27 de agosto, padres de familia de la Escuela Manuel Obregón Lizano en Tibás cerraron el centro educativo para manifestar su disconformidad con la gestión de la directora.

Una madre de familia que habló con La Teja contó que la situación no es un hecho nuevo, sino que en esta semana ya había ocurrido un cierre el lunes anterior.

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La molestia se debe a que la funcionaria regresó tras una reubicación causada por una denuncia presentada hace aproximadamente tres años, en la que se acusaba a la directora de un presunto robo de 12 millones de colones, situación en la que también se vería involucrada la Junta Administrativa de entonces.

Portones de la escuela Miguel Obregón lucen con estos letreros (Créditos: Madre de familia/Fuente)

“En ese momento funcionarios del MEP nos reunieron en el salón de actos del kínder para informar de todos esos malos manejos. Durante este tiempo las directoras de turno y la adjunta han levantado esa escuela con mucho esfuerzo y el miércoles anterior la regresaron al puesto, porque la señora pidió la desestima (del caso) y el MEP se la dio, a pesar de que en la fiscalía el proceso sigue”, señaló la señora.

Según menciona la madre de familia, la funcionaria ha estado “imponiéndose” desde que volvió al centro educativo.

Entre las decisiones mencionadas están la suspensión del bingo que se iba a realizar y el retiro de beneficios a los niños con adecuaciones significativas; e incluso, según la declaración, la funcionaria ha amedrentado a niños cuyos padres participaron del cierre del lunes pasado.

Fuerza pública se apersonó al centro educativo para atender la situación (Madre de familia/Madre de familia)

La situación de hoy fue compleja. “Hoy todo se salió de control y salieron varias personas agredidas, entre ellos dos niños, uno de ellos con un dedo quebrado por un policía”.

Consultamos al departamento de prensa del Ministerio de Educación Pública en horas de la mañana en busca de alguna declaración sobre este tema.

Sin embargo, nos indicaron que la Dirección Regional de Educación de San José-Norte se encontraba atendiendo la situación con la presencia de supervisores.

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La madre de familia indicó que “sería bueno una investigación más profunda del porqué se dan estos malos manejos dentro del MEP”.