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Viceministra administrativa del MEP pone la renuncia

Salida se dio este 25 de agosto

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Por Juan Pablo Garita Sánchez

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Sofía Ramírez González, ahora ex-viceministra administrativa de educación. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero)

La viceministra administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), Sofía Ramírez González, dejó su cargo el pasado martes 25 de agosto, luego de presentar la renuncia, misma que corresponde, según la institución, al cierre de un ciclo profesional y la incursión en nuevos retos.

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Dicha salida por parte de la ahora exministra, se da luego de cuatro años de gestión, y poco más de tres meses desde que, el pasado 12 de mayo, el MEP anunciara que Ramírez formaría parte del equipo que acompañaría al ministro de Educación, Leonardo Sánchez, en conjunto con María Alexandra Ulate Espinoza.

Sofía Ramírez González y María Alexandra Ulate Espinoza estarán al frente de dos viceministerios del MEP.
Sofía Ramírez González y María Alexandra Ulate fueron anunciadas en mayo anterior como jerarcas de dos viceministerios del MEP. Foto: Cortesía MEP. (Cortesía MEP/Cortesía MEP)

La renuncia de Ramírez afecta directamente al Viceministerio Administrativo del MEP, ente encargado de temas como infraestructura escolar, presupuesto, nombramientos, pagos e intermediación con juntas de educación.

Frente a los desafíos de infraestructura educativa que se dan en distintas zonas del país, la salida de la viceministra genera expectativa sobre quién asumirá su puesto, para atender las situaciones que el viceministerio debe resolver.

Sofía Ramírez tuvo experiencia, antes de su paso por el MEP, en el Instituto Nacional de Aprendizaje, así como en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por el momento, no ha trascendido quién ocupará el cargo vacante. La renuncia fue confirmada por el departamento de prensa del MEP este miércoles.

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Sofía Ramírezmepministerio de educación

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