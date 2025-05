Como hasta el día de hoy no lo sabíamos nosotros, decidimos contarles a ustedes esta realidad que bien podría haberlo hecho pasar un colerón en su casa y siendo usted quien tiene la razón.

Visitamos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) buscando que nos ayudaran a pasarles algunos consejos para ahorrar el gas para cocinar y en medio de esos bolados, nos encendieron las alarmas por una situación que se está dando y afecta a los hogares.

Cilindro de gas para cocinar de 25 libras tiene un gemelo idéntico muy “mala leche”.

El ingeniero José Oviedo, de Aresep, nos advirtió que el cilindro de gas de 25 libras tiene un hermano gemelo que les está trayendo algunos problemas porque provoca que las familias se peguen una gran embarcada.

LEA MÁS: Gas para cocinar que envasa Recope es una verdadera bomba de tiempo

El ingeniero asegura que en todo el país circulan tamaño poco de cilindros de gas para cocinar que son idénticos al de 25 libras, pero solo se pueden llenar con 20 libras.

“La gente ya nos lo ha hecho saber y sí es una situación con la que estamos viviendo. Ese cilindro de gas para cocinar de 20 libras pasa como uno de 25 libras y por eso en muchas casas ni cuenta se dan de que llevan un cilindro con menos cantidad de gas.

“Aprovechamos la visita de La Teja para pedirle a la gente que por favor se fije muy bien en el cilindro que están comprando, tiene que decir que es de 25 libras y eso se revisa en el cuello del cilindro. Es por eso que en muchos hogares sienten que un cilindro les duró una semana menos, o más días, tal vez es porque se llevaron el de 20 libras sin darse cuenta”, nos explica el ingeniero de la Aresep.

Cerca del cuello del cilindro usted puede revisar si dice 25 libras o 20 libras. También puede revisar que todo esté perfecto en la instalación.

¿Cómo confirmo que mi cilindro es de 25 libras si está borrada la información?

Pesándolo. Esa es la mejor forma de saber si lleva un cilindro de 25 libras. El peso no falla, es matemático.

LEA MÁS: Destruyen 3.778 bombas de tiempo que los costarricenses tenían en sus cocinas

¿Cuánto tiene que pesarme en kilos un cilindro de 25 libras?

Después de muchas revisiones y pesajes, hemos entendido que un cilindro de gas para cocinar de 25 libras no puede pesar menos de 21 kilos y medio. Si su cilindro pesa eso o un poquito más, está bien de gas.

¿Esa es la mejor forma de saber si llevamos el cilindro de gas de 20 libras?

Sí. Como los cilindros de 25 libras y de 20 libras son casi idénticos, hay que pesarlos, si pesa menos de 21,5 kilos, tiene menos gas del que le están cobrando. Todo lugar que venda gas para cocinar debe tener una pesa.

¿Cómo ahorro gas cuando cocino?

El mayor error que hemos comprobado se comete en los hogares es que, por ejemplo, van a hacer unos huevos fritos y usan un sartén super pequeño y por eso la llama se le sale por los lados al sartén. Eso es un gran desperdicio. La llama no debe salirse del recipiente que se usa porque si se sale es calor que se está perdiendo.

Estas son algunas recomendaciones que da la Aresep a la hora de recargar su cilindro de gas.

¿Es bueno meterle todo el fuego para hacer un huevo?

No hay problema. No me meto con cada cocinero. Repito, siempre y cuando el recipiente que se use tape todo el fuego.

Hay gente que tiene cocina de gas y eléctrica ¿cuándo usar una o la otra para ahorrar?

Lo grande en gas. Los tamales, la olla de carne. Las cocinadas largas y grandes, en gas. Muy importante, hervir el agua para el café, en gas. Hervir agua es de lo que más consume electricidad.

¿La manguera puede provocar que gaste más gas?

Aquí es un tema de seguridad, más que todo. Se debe usar la manguera especial para GLP (esas letras distinguen al gas para cocinar). Jamás usar otro tipo de mangueras, mucho menos las mangueras para el agua.

Use un sertén u olla que cubra todo el fuego y ese fuego debe ser azulito.

¿El cilindro puede hacerme desperdiciar gas?

No. Volvemos al tema de seguridad. Los cilindros de aluminio, ese que llaman liviano, no lo queremos, no se debe usar porque son peligrosos. Siempre hay que revisar que el cilindro esté en buen estado.

¿Algún consejo importante que nos destaque?

Si la llama no es azul, tiene tonos amarillos, significa que el gas no se está quemando todo, entonces se está perdiendo gas, o sea, está perdiendo plata.

LEA MÁS: Tom, el gatico que ocupa una oportunidad para poder seguir viviendo

Llama amarilla significa algún problema, es importante llamar a un técnico que sepa del tema para que revise la instalación porque hay un problema en algún lado. Podría ser que los quemadores se taquearon por la grasa o los residuos de comida y podría incendiarse esa grasa acumulada.

¿Si le pega el sol al cilindro se gasta más gas?

No. Nada que ver.

¿Es cierto que cuando hace mucho frío se consume más gas?

No. En este país el clima no provoca diferencias en el consumo.

¿Puedo tener el cilindro sin techo?

Es mejor que esté bajo techo para evitar algún tipo de afectación en la instalación. Debe estar siempre con aire circulando, bien ventilado el lugar donde se cocina.

¿Afecta mi consumo el tipo de cocina?

No tenemos reportes de aumento de consumo por tal o cual cocina. Consideramos que no afecta.

¿Rinde más un cilindro nuevo que uno viejo?

No debería afectar. Si se nota alguna diferencia es porque tal vez el cilindro viejito tiene alguna fuga.

Las grandes cocinadas, como los tamales, son más económicas si se hacen con gas.

Si el cilindro que tengo está herrumbrado ¿puedo pintarlo?

Mejor no. Estaríamos tapando un problema. No es indicado lijarlo para pintarlo tampoco. Mejor no,para que quede claro el problema.