Gas para cocinar que envasa Recope es una verdadera bomba de tiempo

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le jala bien duro las orejas a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) por estar vendiendo gas licuado de petróleo (GLP) sin olor, algo que convierte en verdaderas bombas de tiempo los cilindros en los hogares, negocios y autos.

Es por eso que la Aresep enciende las alertas para todas las familias que cocinan, tienen un calentador de agua o un vehículo que usa gas para que estén muy pendientes y vigilantes de que no haya alguna fuga.

Aresep asegura que Recope vende gas sin olor y eso es peligrosísimo porque si hay una fuga uno no se da cuenta. (JOHN DURAN)

Un reporte de Aresep del pasado 20 de junio confirma que Recope no cumple con las reglas, que están muy claras, sobre el ideal envase, distribución y uso del gas en Tiquicia.

Después de que la Intendencia de Energía de Aresep hizo 462 mediciones de calidad del gas GLP, entre enero del 2022 y abril del 2023, comprobaron que solo 175 de esas mediciones tenían el olor hediondo que es supernecesario en los cilindros de gas.

El gas no tiene ni color ni olor, por eso que se vuelve muy importante agregarle otro gas bien pateón, que huele como a bicho muerto, para que cuando uno use un cilindro y por cualquier cosa se da una fuga, podamos darnos cuenta y así prevenir cualquier situación de peligro, incluso, llamar al 9-1-1.

En este periódico les mantuvimos bien informados de una explosión de gas que hubo en Alajuela, en un centro comercial y les contamos que el administrador del local donde explotó el cilindro explicó que primero hubo un fuerte olor a gas y por eso identificaron que había una fuga. Justo para eso es más que importante que el gas tenga ese olor fuerte.

LEA MÁS: El niño héroe tico que casi muere por un arroz con pollo

Este no es un tema poco importante, por el contrario, el pasado 15 de junio la propia Aresep confirmaba que el consumo del GLP en el país durante el 2022 había superado incluso el de antes de la pandemia.

Los que tienen carros de gas también deben andar ojo al Cristo por alguna fuga. (DIANA_MENDEZ.)

“El mayor consumo de gas se registra en los hogares, con un 36%; seguido de la industria con 33%; sector comercial tiene 17% y las estaciones el 14%.”, asegura la Autoridad Reguladora.

LEA MÁS: Aresep pide una rebaja histórica en el gas para cocinar

“En el país hay aproximadamente 1.300.000 de cilindros de gas, que representan el 39% del producto que se vende en el país. Si bien la región central es en la que menos porcentaje de hogares utiliza GLP (37%), es la región que concentra la mayor cantidad de los hogares totales del país, por lo que acapara el mayor consumo de gas residencial con prácticamente la mitad de las ventas totales de GLP en cilindros y más de un 70% de los puntos de venta”, confirma Aresep.

Aresep está tan chiva con Recope que se socó bien duro la faja y le dijo que de ahora en adelante les van a tener que entregar los datos completos de las mediciones de olores que le deben hacer por obligación al gas que vende.

Si en estos momentos usted tiene un cilindro de gas, no huele y decide no seguir usándolo, nos dicen en Recope que debe presentar denuncia ante Aresep (al teléfono 8000 273-737).

Quien le vendió el cilindro no es responsable, por eso no gana mucho reclamándole, porque el que envasó sin olor es Recope.

Recope se quita el tiro y dice que la afirmación de Aresep no es cierta. (Shutterstock/Shutterstock)

Los Bomberos recuerdan que ante una fuga de gas es importantísimo que se aleje lo más posible del cilindro, sea en un hogar o un negocio, que no se ponga a tratar de detener la fuga, por ningún motivo use interruptores que prenden y apagan luces, no conecte o desconecte electrodomésticos y llame urgente al 9-1-1.

“Sí se cumple”

Este jueves 22 de junio Recope hizo conferencia de prensa y aseguró que no es cierto lo que dice la Aresep sobre la venta del gas sin olor.

LEA MÁS: (Video) La seguridad tiene su precio cuando se cocina con gas

Alexander Davis, gerente de Servicios Tecnicos de Recope, dijo: “Todo el gas que vende Recope cumple con las cantidades internacionales de olor que se le debe poner al gas, eso lo hacemos en Moín. Podemos asegurar que el gas cumple con la reglamentación técnica Centroamericana”, explicó.

Juan Manuel Quesada, presidente de Recope, incluso dijo que al día de hoy ya Recope hasta ha aumentado la cantidad del olor hediondo que le ponen al gas que venden.