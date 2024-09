Claudio Alpízar le respondió a Rodrigo Chaves dándole por donde más le duele a los políticos

El politólogo Claudio Alpízar, asegura que el presidente Rodrigo Chaves “es como los calamares, solo en aguas sucias sabe nadar”.

Los dimes y diretes entre Alpízar y Chaves comenzaron porque la semana pasada el pianista y escritor Jacques Sagot estuvo de invitado en el programa del politólogo y le tiraron duro al presidente.

Ante esto, este miércoles en la conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno en Casa Presidencial, le preguntaron a Chaves que opinaba de eso a lo que respondió: “¿Quién es Jacques Sagot? ¿Quién es Claudio Alpízar? Me importa un pepino lo que digan ambos”.

Claudio Alpízar estuvo en la casa de Rodrigo Chaves. (Captura de pantalla)

Alpízar reaccionó y se mostró extrañado porque asegura que hasta ha estado en la casa del presidente.

“Rodrigo Chaves tiene un defecto, es como los calamares que cuando se siente en peligro, atacados, tiran tinta negra para ensuciar todo. Él solo en aguas sucias sabe nadar, cuando las aguas son limpias y cristalinas, le cuesta mucho.

LEA MÁS: ¿Qué es lo que habría adquirido Rodrigo Chaves en supuestas alianzas con criminales? Esto es lo que investiga la Fiscalía

“El presidente siempre que lo enfrentan con fundamentos se dedica a atacar al individuo: se mete con la familia, con la vida sexual. Véalo con los diputados, siempre termina atacando a la persona. Él no tiene criterio para profundizar una discusión de un tema de interés nacional por eso termina atacando”, asegura Alpízar.

Rodrigo Chaves estuvo en dos programas de televisión con Claudio Alpízar. (Captura de pantalla)

“El 17 de agosto del 2020, a la 1 de la tarde, fue la primera vez que nos vimos y fue en la casa de él en Monterán. Ese día él me pidió que lo invitara a mi programa. Creo que ni siquiera pensaba en ser candidato a presidente.

“El 30 de setiembre del 2020 lo volví a tener en mi programa. Ese día nos tomamos una botella del vino que a él le encanta, se llama “19 Crímenes”, es australiano. Ya él superó ese 19 porque tiene 44 investigaciones abiertas”.

Alpízar y Chaves hasta se bajaron una botella de vino durante un programa. (Captura de pantalla)

El presidente volvió una tercera vez al programa de Alpízar, el 19 de enero del 2021 y una cuarta vez, el 6 de junio del 2021.

Y si todas esas veces no alcanzan para que alguien se acuerde, hubo otra vez que se vieron, el 13 de agosto del 2021, fue en la oficina que tenía Chaves frente a la Embajada de Nicaragua, a las 6:30 de la tarde.

LEA MÁS: Primera cacique en territorio indígena: “Casi renuncio en los primeros meses por tanta agresión”

“Ese 13 de agosto Rodrigo Chaves me ofreció la segunda diputación por San José. Me dijo que no me ofrecía la primera porque estaba ya Pilar Cisneros. Ya desde las reuniones anteriores me entendí que él era neoliberal derecha y su estilo no era conciliador sino autoritario, por eso le dije que ‘no, gracias’, a lo de la diputación porque había firmado con el Partido Liberación Nacional”, recordó Alpízar.

Alpízar invitó al presidente a dos programas de radio (Café y Palabras), uno en primera vuelta y otro en la segunda, dos programas de televisión (Noche sin Tregua), pero ahora Chaves salió como aquel otro que dijo “no me acuerdo, señor juez”.