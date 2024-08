Cliente del BCR amaneció con menos plata en su cuenta y la respuesta del banco le parará los pelos

Un cliente del Banco de Costa Rica vivió una pesadilla a mediados de semana, cuando le hicieron el rebajo de unos pagos hechos en el 2023. Foto ilustrativa / Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco)

Un cliente del Banco de Costa Rica (BCR) vivió una completa pesadilla a mitad de semana cuando se percató de que le habían rebajado el dinero de unos pagos que hizo el año pasado.

Manuel Herrera fue a hacer una compra este miércoles por la mañana y cuando fue a pagar con su tarjeta de débido del BCR le informaron que estaba denegada. De una, buscó el estado de cuenta, porque creía que tenía plata en su cuenta y revisando los movimientos se enteró de que en horas de la madrugada le habían hecho dos cobros, por montos distintos, y que por ambos sumaban cerca de 20 mil colones.

Herrera, vecino de Moravia, aseguró que durante la madrugada estuvo en su casa, descansando y por eso le llamó la atención los montos rebajados.

“Lo que hago de una vez es llamar al banco, para ver de qué son las rebajas. Todo salió mal con sólo empezar, porque pasé media hora conectado al telefóno y cuando me lograron contestar, el hombre que me atendiuó me dijo que me iba a bloquear la tarjeta, porque no encontraban la procedencia de esas rebajas.

“Le pregunté al muchacho cómo me iba a bloquear la tarjeta. Entonces, me vuelve a dejar en espera y minutos después me informan que localizaron las transacciones y los nombres de los comercios en donde se realizaron esos pagos. Me dijeron que esos cobros eran viejos, que estaban pendientes de deducción”, aseguró molesto.

Una falta de todo

A Manuel le explicaron, vía teléfono, que habían recibido un comunicado interno del banco en donde se les advirtió a los funcionarios, que del 12 al 16 de agosto se iban a realizar “cobros de archivos transaccionales”, es decir, cobros pendientes.

“Le pedí al trabajador del banco el comunicado, porque le cuestioné que cómo era posible que el cliente no supiera eso y me dijo que ni podía compartirlo porque era interno y me remitió a un supervisor.

“Una muchacha atiende el teléfono y me dice lo mismo, que el comunicado no se puede enviar a terceros y luego me dice que en efecto, esas transacciones se hicieron el 17 de abril del año pasado y que se habían cobrado hasta ahora porque estaban pendientes, o sea, me lo rebajaron, según ellos, año y resto después”, afirmó.

Pero la cosa no terminó ahí, porque el cliente asegura que luego le volvieron a cambiar la versión del rebajo de la plata.

“La muchacha me dice que revisó el estado de cuenta y verificó que no son montos o deducciones fraudulentas, que son rebajos dobles y debo hacer el reclamo correspondiente para que me devuelvan el dinero y hasta me explica cómo hacerlo. Horas después me vuelve a llamar, para decirme que de nuevo revisaron el estado de cuenta y me dice que no es un rebajo doble, que se dedujo esa plata hasta ese miércoles, cuando yo vi en su momento el rebajo del dinero.

“Mi molestia es, primero, porque se rebajó por partida doble la plata y luego, porque hacen este tipo de cosas y no le informan a los clientes, ¿cuántas personas nos hemos visto afectadas por estos rebajos? y, según ellos, son cobros que no hicieron en su momento. Mi interés no es irme a meter a una sucursal, porque es perder el tiempo, lo que quiero es alzar la voz, porque muchas personas pueden verse afectadas y es capaz que en el 2026 me salen con un rebajo de quién sabe hace cuanto tiempo”, destacó.

Se defienden

La Teja contactó al BCR para pedir explicaciones de lo sucedido y esto informaron a través del departamento de prensa.

“En respuesta a su consulta le informamos que el pasado lunes 12 de agosto del 2024, fue aplicado el registro de transacciones realizadas por algunos clientes de tarjetas con fecha de abril 2023, estas transacciones fueron legítimamente realizadas por nuestros clientes en dicho momento, pero no fueron aplicados en su oportunidad.

“El registro de estas transacciones derivadas de compras legítimas hechas por el cliente se ampara en la cláusula 11 del contrato de Tarjeta de Crédito y la cláusula 10 y 11 de cuenta de ahorros, donde el cliente autoriza al BCR a cobrar montos no aplicados atemporalmente en caso de transacciones legítimamente realizadas por ellos”.

También se consultó la cantidad de clientes que podrían verse afectados con la medida en este momento y la institución se reservó el dato, por “un tema de seguridad”.

Este medio solicitó copia de contratos de tarjetas de débito y crédito para revisar las cláusulas mencionadas por el banco, pero al cierre de la nota no los habían faciliado, ni compartido el comunicado que enviaron a sus colaboradores.