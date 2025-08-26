CNFL anuncia cortes de electricidad, vea si su zona será afectada

La CNFL realizará cortes de electricidad en varios lugares entre este miércoles 27 y viernes 29 de agosto. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará varios cortes de electricidad entre este miércoles 27 y viernes 29 de agosto en diferentes partes del país.

Muchos vecinos se quedarán sin luz debido a trabajos como mantenimiento y construcción de obras eléctricas y proyectos empresariales, según la CNFL.

Estas son las zonas afectadas por la suspensión de la electricidad:

Miércoles 27 de agosto

Pavas (parcial), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Urbanización Metrópoli 2.

Urbanización Metrópoli 2. Jesús de Santa Bárbara, Heredia (parcial), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: del hotel Rosa Blanca 100 metros hacia el sur y 500 metros hacia el norte.

del hotel Rosa Blanca 100 metros hacia el sur y 500 metros hacia el norte. San Pedro (parcial), de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.: de la panadería Musmanni, 300 metros hacia el oeste sobre avenida 8 hasta el bar Live Los Yoses, incluyendo parcialmente calle 53 y del costado norte del cementerio de San Pedro, 200 metros hacia el este sobre avenida 10 hasta la Universidad Americana.

de la panadería Musmanni, 300 metros hacia el oeste sobre avenida 8 hasta el bar Live Los Yoses, incluyendo parcialmente calle 53 y del costado norte del cementerio de San Pedro, 200 metros hacia el este sobre avenida 10 hasta la Universidad Americana. Calle Blancos (parcial), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.: frente a los Tribunales de Justicia.

Jueves 28 de agosto

La Guácima, Alajuela (parcial), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Hacienda Los Reyes, condominios internos y áreas recreativas.

Hacienda Los Reyes, condominios internos y áreas recreativas. Curridabat (parcial), de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.: del parque central de Curridabat en un radio de hasta 350 metros incluyendo los cuadrantes ubicados entre calle 77 al oeste, calle 103 al este, ruta nacional 215 al norte y avenida 48A al sur.

del parque central de Curridabat en un radio de hasta 350 metros incluyendo los cuadrantes ubicados entre calle 77 al oeste, calle 103 al este, ruta nacional 215 al norte y avenida 48A al sur. Colón de Mora, San José (parcial), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.: 50 metros norte de la pulpería Estrella del Sur.

Varios vecinos se quedarán sin luz, por lo que tendrán que tomar medidas provisionales para atender sus deberes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Viernes 29 de agosto

Patalillo de Vásquez de Coronado (parcial), de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: Urbanización Los Romilios.

Urbanización Los Romilios. San Pedro (parcial), de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.: del Supermercado Pali, 520 metros hacia el oeste sobre ruta nacional 203 hasta la Universidad Latina incluyendo parcialmente calle 79.

Si usted vive o trabaja en alguno de estos lugares, tome las provisiones necesarias para atender sus deberes.

