CNFL anuncia cortes de electricidad, vea si su zona será afectada

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará varios cortes de electricidad entre este miércoles 27 y viernes 29 de agosto en diferentes partes del país.
Muchos vecinos se quedarán sin luz debido a trabajos como mantenimiento y construcción de obras eléctricas y proyectos empresariales, según la CNFL.
Estas son las zonas afectadas por la suspensión de la electricidad:
Miércoles 27 de agosto
- Pavas (parcial), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Urbanización Metrópoli 2.
- Jesús de Santa Bárbara, Heredia (parcial), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: del hotel Rosa Blanca 100 metros hacia el sur y 500 metros hacia el norte.
- San Pedro (parcial), de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.: de la panadería Musmanni, 300 metros hacia el oeste sobre avenida 8 hasta el bar Live Los Yoses, incluyendo parcialmente calle 53 y del costado norte del cementerio de San Pedro, 200 metros hacia el este sobre avenida 10 hasta la Universidad Americana.
- Calle Blancos (parcial), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.: frente a los Tribunales de Justicia.
Jueves 28 de agosto
- La Guácima, Alajuela (parcial), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Hacienda Los Reyes, condominios internos y áreas recreativas.
- Curridabat (parcial), de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.: del parque central de Curridabat en un radio de hasta 350 metros incluyendo los cuadrantes ubicados entre calle 77 al oeste, calle 103 al este, ruta nacional 215 al norte y avenida 48A al sur.
- Colón de Mora, San José (parcial), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.: 50 metros norte de la pulpería Estrella del Sur.
Viernes 29 de agosto
- Patalillo de Vásquez de Coronado (parcial), de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: Urbanización Los Romilios.
- San Pedro (parcial), de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.: del Supermercado Pali, 520 metros hacia el oeste sobre ruta nacional 203 hasta la Universidad Latina incluyendo parcialmente calle 79.
Si usted vive o trabaja en alguno de estos lugares, tome las provisiones necesarias para atender sus deberes.
