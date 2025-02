Pintar postes de luz de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ya no sería prohibido, por lo que más de una mente creativa podría embellecer estos gigantes de concreto sin tener que esconderse como si fueran criminales.

Por lo menos eso es lo que asegura un grupo de ticos que quiso ponerle color a Granadilla, en Curridabat, y al que la misma CNFL le habría respondió que, siempre y cuando sigan algunas reglas, no existe problema en quitarles lo palidejo a los benditos postes.

Decimos habría porque La Teja ya tiene el correo con el que la Compañía le respondió a estas personas, pero le hicimos la consulta al departamento de prensa y aún no hemos recibido respuesta.

CNFL ya no prohibiría pintar postes de luz y un grupo de ticos aprovechó cambio de reglas para hacer algo lindísimo. (Cortesía/Cortesía Patricia Calvo)

Para agregar contexto, en el 2018 les informamos que el artista Alexánder López Rylyuk pintó postes en Tibás y a raíz de eso la CNFL y el Tránsito informaron que, “dichas pinturas artísticas no son permitidas por ser en calle pública y se consideran elementos distractores para los conductores de vehículos”.

Siete años después, el asunto pareciera que cambióy así nació “Granadilla Unida por el Color”, un proyecto que busca rescatar la historia, embellecer los espacios y enviar un mensaje de paz en medio de estos tiempos tan violentos, en los cuales, el año pasado, hasta el 24 de febrero hubo 136 homicidios y hasta el 24 de febrero de este 2025 ya van por 131.

El proyecto, impulsado por los creadores de la revista digital Revista Granadilla, nació del deseo de cambiar la forma negativa de ver a Granadilla, ya que muchas noticias de esa comunidad tienen que ver con violencia.

Postes con “vida”

“En vez de postes de luz grises y olvidados, ahora tenemos postes llenos de vida, identificando cada calle con elementos que representan nuestra historia y tradición”, cuenta Patricia con orgullo.

El fin de semana pasado se comenzaron a pintar los postes de Granadilla. Doña Patricia le puso bonito al arte. (Cortesía/Cortesía Patricia Calvo)

Cada poste cuenta una historia. Si la calle se llama El Gallito, en el poste hay un gallo pintado. Si es calle El Farolito, un farol ilumina su estructura.

El proyecto ha logrado que la comunidad se meta de lleno activamente en la recuperación del espacio público, desde niños de preescolar hasta adultos mayores.

Por ejemplo, el viernes 28 de febrero los más pequeños de la Escuela Granadilla Norte tomarán los pinceles para pintar el poste de la entrada de su centro educativo, generando un sentido de pertenencia desde la infancia.

Pero esta iniciativa va más allá de que los postes se vean bonitos. La violencia, que ha golpeado fuertemente a Costa Rica en los últimos años, también ha dejado su huella en Granadilla.

Realmente los postes quedan muy bellos y alegres. (Cortesía/Cortesía Patricia Calvo)

Llamado a la paz

“Es una forma de pacificar, no solo embellecer. Estamos creando identidad, rescatando historia y llamando a la paz”, afirma Patricia.

La comunidad ha entendido que cuando las personas se apropian de su entorno, lo protegen y lo cuidan. “Cuando usted es parte del proyecto, usted lo cuida más”, reconoce doña Patricia.

En esta primera etapa esperan meterle color, alegría e historia del distrito a al menos 25 postes, dándole mayor importancia a lugares estratégicos como la escuela, el colegio técnico profesional, la iglesia católica y las principales calles del distrito.

Sabrina Hernández fue otra artista que se unió en la lucha contra la violencia. (Cortesía/Cortesía Patricia Calvo)

Para muchos, esta transformación es una señal de que Granadilla está organizada, de que aquí hay comunidad y de que lo malo y la violencia tienen menos espacio cuando el barrio se une.

Además de la pintura, el proyecto también busca recuperar la naturaleza que alguna vez abundó en la zona.

Antiguamente, Granadilla estaba llena de árboles de la fruta que le da su nombre, pero hoy son difíciles de encontrar. Por eso, los organizadores han decidido sembrar de estos árboles, porós y especies nativas, asegurando que la historia natural del barrio también florezca de nuevo.

Y no piensan detenerse. En marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, más mujeres del cantón de Curridabat se unirán al proyecto, consolidando un mensaje de fuerza y esperanza a través del arte.

En cada poste pintado, en cada árbol sembrado, hay un mensaje claro: aquí se lucha por la paz, por la identidad y por un futuro mejor.

La idea es que se logren pintar todos los postes de luz de Granadilla. (Cortesía/Cortesía Patricia Calvo)

Tienen permiso

Doña Patricia nos aseguró que ellos hicieron todo con permisos y hasta nos envió patallazos de un correo que les habría enviado la CNFL.

“Dicha práctica se ha hecho cada día más usual en varios sitios o lugares donde se encuentra la postería del Grupo ICE, por tal motivo con el afán de colaborar con el embellecimiento de los postes, así como el entorno de las comunidades, nos se encuentra inconveniente para permitir este tipo de iniciativas, sin detrimento de otros permisos que deban otorgar diferentes dependencias gubernamentales o municipalidades.

“Importante indicar que no es permitido realizar pinturas grotescas, desnudos humanos, cosas soeces, ni cualquier otro aspecto que pueda ofender a la comunidad”.

Alejandra Vargas es una artista de la comunidad que se apuntó a pintar postes. (Cortesía/Cortesía Patricia Calvo)

Además, aclara la CNFL en el correo, que no se debe poner en riesgo la vida de las personas que van a pintar y que al poste no se le debe poner nada que sobresalga del él mismo. Lo pintado del poste no debe superar los 2 metros desde la base.

Intentamos conocer si este permiso fue única y exclusivamente para los vecinos de Granadilla o si es para quien quiera sumarse a esta hermosa iniciativa en todo el país, pero no hemos recibido respuesta.