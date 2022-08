Colegio de Médicos desechó apelación de Maricruz Leiva, abogado asegura que Colegio “pone excusas”

El caso de la periodista Maricruz Leiva, quien casi pierde la vida, en el 2018, después de un tratamiento estético fue archivado por el Colegio de Médicos.

Lo anterior fue confirmado por el presidente del Colegio de Médicos, Mauricio Guardia Gutiérrez, quien comentó que Maricruz presentó una apelación, pero no se presentó a la audiencia.

Al parecer, el tratamiento al que se sometió Leiva, fue realizado por una doctora que no tiene la especialidad en cirugía plástica.

La periodista Maricruz Leiva ofreció una conferencia de prensa para dar detalles de una mala praxis que sufrió durante una cirugía estética que se aplicó en el 2018 y que la tuvo al borde de la muerte. Leiva presentó una denuncia ante el Colegio de Médicos contra la doctora de apellido Fallas. En la conferencia la acompañaron el doctor Federico Macaya (de gabacha blanca), cirujano plástico; los abogados Mauricio Brenes (de anteojos) y Avi Maril. Fotos: Mayela López (Mayela López)

“Ellos (Maricruz y su abogado, Mauricio Brenes) apelaron la decisión del Tribunal de Ética del Colegio y por eso el caso se llevó a la Asamblea General, pero cuando se convocaron a las partes, solo llegó la doctora y Maricruz no llegó, por eso se desechó la apelación, porque nadie se presentó de ellos”, explicó Guardia.

Por eso buscamos al abogado de Maricruz, para que nos explicará cómo están las cosas.

“Presentamos el recurso de revocatoria, el cual el Colegio rechazó; después interpusimos el de apelación y ese recurso está bastante completo y bien fundamentado, no era necesario pedir -como no la solicitamos- una audiencia oral.

“El colegio tenía los argumentos suficientes para resolver y que digan que no pueden resolver es una excusa para no entrar en un tema de fondo que golpea al colegio desde hace varios años; el cual ellos saben que tienen, pero que no han logrado resolver, que es el de la invasión de especialidades por parte de médicos que no las tienen”.

Fiscalía acusa a doctora que operó a Maricruz Leiva por supuesta mala praxis

“Por eso, le repito, es una excusa del colegio para no tomar una decisión sobre el tema. Lo que se hizo en el Colegio de Médicos fue porque ellos se interesaron en el tema y fueron los que de oficio iniciaron la denuncia y ahora son ellos los que desechan la denuncia, eso demuestra la falta de interés que tienen. Nosotros siempre hemos tenido el interés de seguir el caso penalmente y ahí seguiremos”.