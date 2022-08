Fiscalía acusa a doctora que operó a Maricruz Leiva por supuesta mala praxis

Los hechos que dieron pie a esta causa ocurrieron el 27 de agosto de 2018 en la “Clínica Splendor”, ubicada Los Yoses.

Por una supuesta mala praxis que sufrió la conocida periodista Maricruz Leiva durante una lipoescultura láser es que el Ministerio Público acusó a una doctora de apellidos Fallas Guevara por el presunto delito de lesiones culposas.

Así lo dio a conocer este lunes Leiva por medio de un comunicado, indicando que el pasado 13 de julio la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José formuló la acusación formal contra la doctora para solicitar que el caso sea elevado a juicio.

“Les cuento que finalmente, luego de casi cuatro años de espera, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, me comunicó el pasado 29 de julio que procede a remitir al Juzgado Penal de la Etapa Intermedia la Acusación y Solicitud de Apertura a Juicio en contra de la acusada médica general Fallas Guevara, por el (los) delito (s) de Lesiones Culposas (mala praxis)”.

“Esto es una gran noticia, no solo para mí, sino para muchas pacientes que han sido víctimas de esta médica. Personalmente me alegra mucho, pues en diferentes publicaciones ella afirma que fue exonerada de todo y que el colegio de médicos le dio la razón, cosa que no es cierto”, dijo Leiva.

La periodista también mencionó que el Colegio de Médicos de Costa Rica convocó a una Asamblea General Extraordinaria para tratar este caso.

Según el Ministerio Público, Fallas habría faltado al deber objetivo de cuidado en el ejercicio de las artes médicas, causando así lesiones de gravedad a la periodista.

“La tipicidad de dicha conducta deviene en que la encartada infringió́ en una falta al deber objetivo de cuidado al realizar el procedimiento quirúrgico a la ofendida Maricruz Leiva Ledezma, produciendo lesiones en la ofendida que ameritaron una incapacidad temporal de cinco meses y una pérdida de un 35% de la capacidad orgánica, logrando tipificarse así́ la conducta en el tipo penal de Lesiones Culposas (mal praxis)”.

Ahora será el Juzgado Penal a cargo del caso el que defina la fecha en la que se realizará la audiencia preliminar, en la cual se determinará si el caso va a juicio o no.